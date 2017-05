"(Marti - n.r.) voi hotari cine este persoana care va conduce Spitalul Pantelimon, va fi o persoana din afara spitalului. Toata echipa manageriala de acolo trebuie sa plece, pentru ca comisia care a fost acolo a identificat probleme de management, probleme de proceduri si asteptam demisia lor, nu sa ii demit eu”, a spus ministrul Florian Bodog, potrivit News.ro.

Ministrul Sanatatii a spus ca noul manager de la Spitalul "Sfantul Pantelimon” va avea ca sarcina sa isi gaseasca o echipa care doreste sa-si puna in valoare abilitatile, in asa fel incat toate procedurile sa fie respectate.

Eu cred ca este prea mult in aceasta perioada scurta. De cand sunt eu ministru, avem al treilea scandal la Spitalul Pantelimon si eu am inceput sa am serioase indoieli asupra intregii echipe de acolo Florian Bodog, ministrul Sanatatii

Despre numirea unui nou director la Institutul Cantacuzino, dupa ce Alexandru Vladimirescu si-a dat demisia, ministrul Sanatatii a spus ca ar fi vrut sa numeasca un manager adus de la Agentia Nationala a Medicamentului, pentru ca voia ca cel care va conduce institutul sa stie sa faca autorizare.

"Institutul Cantacuzino si-a pierdut toate autorizarile si am dorit sa pun acolo o persoana tehnica, insa datorita unei prevederi din Legea cercetarii, persoana care va fi numita la Cantacuzino trebuie, obligatoriu, sa fie cercetator gradul II. Nu am in momentul de fata o decizie, insa, asa cum am promis, in aceasta saptamana voi lua si aceasta decizie”, a mai spus Bodog.

Ministrul a precizat ca Institutul Cantacuzino urmeaza sa intre, printr-o hotarare de Guvern, in organigrama ministerului Sanatatii.

"Institutul este, in momentul de fata, prin lege, trecut la Ministerul Sanatatii si voi cauta cea mai buna solutie si voi discuta cu toti cercetatorii care sunt disponibili si care doresc sa mearga acolo, in asa fel incat sa ma asigur ca voi alege cea mai potrivita persoana, care este motivata la fel de mult ca si mine sa porneasca productia de vaccinuri la Cantacuzino”, a adaugat ministrul.

Increderea romanilor in vaccinuri a scazut si datorita unor "pseudo-oameni de stiinta"

Florian Bodog a mai spus ca increderea romanilor in vaccinuri a scazut si datorita unor "pseudo-oameni de stiinta care fac tot felul de declaratii”.

"Stim ca romanii aveau incredere in produsele romanesti si eu cred ca ar fi un semnal foarte bun, si nu numai din punct de vedere strategic, al recastigarii increderii, ci si din punct de vedere al sigurantei noastre. Eu consider ca daca am putea produce vaccin in Romania si daca aceste vaccinuri ar fi disponibile la producatorul roman, toate aceste situatii pe care le avem in acest moment cu vaccinurile ar putea fi evitate”, a afirmat Bodog.

Ministrul Sanatatii a subliniat ca problema vaccinurilor nu este numai in Romania, ci este o problema in Europa.

„Fiind tara europeana, daca respectam toate standardele si daca pornim pe principii sanatoase in momentul in care relansam productia de vaccinuri in Romania, sunt convins ca vom putea sa livram vaccinuri in toate tarile UE care au nevoie si, de ce nu, si in alte tari. Cred ca cel mai important lucru este sa incepem productia de vaccin, care nu se face peste noapte, dar aceasta sa ne asigure necesarul nostru national”, a spus Bodog.

Managerul Spitalului "Sfantul Pantelimon” din Capitala, Gheorghe Popescu, a fost demis, in 25 aprilie, dupa ce au fost gasite mai multe probleme, inclusiv manageriale, la controlul facut in unitatea sanitara, in urma decesului unui pacient caruia o asistenta medicala i-a facut o facut o transfuzie gresita.

Ministerul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, tot in 25 aprilie, ca directorul Institutului Cantacuzino, Alexandru Vladimirescu, si-a dat demisia.

Sursa foto: Agerpres