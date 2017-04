Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat ca in urma controlului facut la Spitalul “Sfantul Pantelimon” din Bucuresti au fost gasite mai multe probleme, iar marti ar putea fi luata decizia schimbarii echipei manageriale. Bodog a precizat ca la spital, in afara greselii pe care a facut-o asistenta medicala care a administrat gresit o transfuzie unui pacient, au fost gasite probleme manageriale, dar si probleme legate de procedura de transfuzie, de control al sangelui la patul pacientului, inainte de administrare.

"Am citit raportul. In afara de lucrurile stiute cu privire la greseala pe care a facut-o cadrul medical care a administrat trasfuzia, colegii mei de la inspectie au identificat si probleme manageriale, probleme de aprovizionare cu echipamente de identificare a sangelui si probleme legate de proceduri cu privire la ultimul control inainte de administrarea perfuziei, motiv pentru care vom gandi si masuri in acest sens”, a declarat ministrul Sanatatii, potrivit News.ro.

Intrebat ce masuri ar putea fi luate, ministrul Florian Bodog a spus ca poate fi decisa inclusiv schimbarea echipei manageriale.

“Luam in discutie schimbarea echipei manageriale de la Spitalul "Sfantul Pantelimon". Vom decide azi (marti - n.r.)”, a spus Bodog.

Ministrul Sanatatii a adaugat ca sanctiunile au fost propuse de inspectie in limita legii, iar alte sanctiuni le pot dispune doar organele abilitate in acest sens. Bodog a precizat ca marti va avea o discutie cu conducerile directiilor din Ministerul Sanatatii si va fi luata o decizie in acest sens.

Pacient mort din cauza unei transfuzii gresite de sange, la Spitalul Sf. Pantelimon

Florian Bodog a mai spus ca la controlul facut in spital au fost identificate probleme legate de procedura de transfuzie.

“Vorbim despre faptul ca persoana respectiva, cu toate ca avea in fisa postului atributii de administrare de transfuzii de sange, nu avea pregatire in acest sens si vorbim despre faptul ca nu au fost asigurate acele cartele pentru controlul final la patul pacientului inainte de adminsitarea sangelui”, a explicat ministrul.

Un pacient in varsta de 66 de ani a murit dupa ce o asistenta de la Spitalul “Sfantul Pantelimon” din Capitala i-a facut o transfuzie care fusese indicata pentru un alt pacient si i-a administrat o grupa gresita de sange.

Asistenta medicala a fost amendata cu 1.000 de lei si i-a fost suspendat contractul de munca pana la finalizarea cercetarii disciplinare.

Ministrului Sanatatii a cerut, saptamana trecuta, sa fie facut un control de catre o echipa de inspectori de la Directia de Sanatate Publica Bucuresti si un reprezentant al Institutului National de Hematologie Transfuzionala.

In raportul de control preliminar intocmit de inspectorii sanitari se arata ca, din neglijenta unui cadru medical, pacientul a primit o unitate de masa eritrocitara, fara a avea recomandare de la medicul curant pentru administrarea acesteia, masa eritrocitara fiind destinata unui alt pacient, care se afla in aceeasi rezerva.

Inspectorii sanitari au inaintat conducerii spitalului mai multe recomandari privind respectarea normelor legate de transfuzii, instruirea personalului cu atributii in indicarea si aplicarea terapiei transfuzionale, actualizarea deciziilor de infiintare a comisiei de hemovigilenta si de nominalizare a coordonatorului unitatii de transfuzie sanguina, achizitionarea de carduri/cartele pentru efectuarea ultimului control pretransfuzional la patul bolnavului, cat si respectarea protocoalelor de primire, livrare si administrare produse sanguine.

