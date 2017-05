Primaria Capitalei a ales un alt logo pentru Bucuresti, urmatorul clasat in functie de punctaj, dupa ce lucrarea care a fost desemnata initial castigatoare la concursul organizat de municipalitate a fost descalificata pentru ca seamana cu unul dintre logo-urile orasului Taipei.

"In urma descalificarii lucrarii declarate initial castigatoare, juriul concursului organizat de Primaria Capitalei pentru realizarea unui logo reprezentativ al municipiului Bucuresti a desemnat un nou invingator in persoana lui Alexandru Mihai Nenciu, a carui propunere de logo era urmatoarea clasata in functie de punctaj”, a anuntat, vineri, Primaria Bucuresti, potrivit News.ro.

Logo-ul propus de noul castigator „reconstituie etapele unei istorii”, prin combinarea unor edificii reprezentative ale Capitalei: Arcul de Triumf, Palatul CEC, Ateneul Roman si Arena Nationala.

"Logo-ul creat de mine incearca sa spuna o poveste, sa reconstituie etapele unei istorii, prin reprezentarea simplificata a patru edificii-simbol ale Bucurestiului: Arcul de Triumf, Palatul CEC, Ateneul Roman si Arena Nationala. Logo-ul nu este altceva decat un vector de transmitere a identitatii colective”, sustine Alexandru Nenciu.

Municipalitea precizeaza ca a decis, de comun acord cu juriul, ca inmanarea premiului si semnarea contractului de cedare a drepturilor de autor sa aiba loc in sapte zile de la comunicarea deciziei, timp

Sursa foto: Shutterstock/Rob van Hal