Asociatia Romana de Turism Medical (ARTM) are ca scop promovarea serviciilor medicale private din Romania in strainatate. Asociatia cuprinde 138 de membri din toata tara, 85% dintre acestia sunt clinici si spitale private, iar ceilalti mebri sunt agentii de turism, companii aeriene si hoteluri. Alexandru Constantin, presedinte ARTM, a comunicat pentru wall-street.ro cat cheltuieste in medie un turist in Romania si care sunt cele mai cautate servicii medicale de cei din afara.

Anul trecut au fost inregistrati peste 13.400 de turisti care au venit in Romania pentru a se trata in cadrul clinicilor si spitalelor private partenere cu ARTM. Cei mai multi turisti au fost din Elvetia, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie si mai putini din Franta. Cei mai multi dintre acestia acceseaza servicii in specializarile stomatologie, chirurgie estetica si ortopedie. Turismul dentar fiind cel mai frecvent, 75% din pacientii straini apeleaza pentru serviciile oferite de clinicile private de stomatologie, iar 15% vin pentru chirurgie estetica.

ARTM sustine ca majoritatea celor care vin din strainatate sa se trateze in Romania aleg aceasta destinatie nu doar pentru preturile mici, ci si datorita profesionalismului personalului medical. De obicei, un turist alege sa se trateze aici pentru interventii complicate, care in tara lui de origine nu pot fi acoperite de asigurarile de sanatate. Astfel, pacientul alege sa plateasca 4.000-5.000 euro unei unitati medicale private din Romania decat sa plateasca in jur de 20.000 in tara sa de origine. Cei care vin din Vestul Europei economisesc in medie 60% din costuri.

In medie un pacient din strainatate cheltuieste 3.250 euro in Romania, potrivit studiului realizat de ARTM asupra pacientilor care sunt inregistrati in unitatile medicale membre.

In acelasi timp, presedintele ARTM sustine ca numarul celor care vin este mai mic decat numarul pacientilor romani care pleaca in strainatate pentru tratarea anumitor afectiuni.

"Din datele Ministerului Sanatatii reiese ca au plecat 25.000 de pacienti, drept pentru care noi credem ca cifra este de peste 30.000. Doar prin campania noastra la nivel international impotriva Hepatitei C sunt 500 de pacienti care au plecat sa se trateze de Hepatita C in strainatate si asta este doar o parte din pacientii care pleaca", a precizat Alexandru Constantin.

Totodata, Alexandru Constantin precizeaza ca Romania nu este o destinatie preferata pentru turismul medical, cu toate ca numarul celor care vin aici ar putea fi mult mai mare. "Doar Polonia are 500.000 de pacienti straini pe an, iar Ungaria are 250.000 si vorbim de servicii similare, nu de interventii complicate. Romania nu a fost promovata ca destinatie pentru turismul medical, doar daca deschizi internetul si dai medical prima data iti apar stiri despre transfuzii de sange facute gresit, infectii in spitale sau copii morti in spitale", a adaugat presedintele ARTM.

Asociatia Romana de Turism Medical, infiintatata in 2007, este o asociatie non-profit de turism medical ce promoveaza conceptul de turism medical atat la nivel national, cat si international, si care incearca sa includa Romania in randul tarilor cu traditie in acest domeniu. Din asociatie pot face parte spitale, clinici, furnizori de servicii medicale, agentii de turism, companii aeriene, companii de asigurari.

Sursa foto: vectorfusionart / Shutterstock.com