Retailerul german Lidl, unul dintre cei mai importanti jucatori din comertul modern din Romania, va aloca in acest an suma de 770.000 euro pentru 17 proiecte de responsabilitate sociala din zona educatiei si a mediului.

Lidl demareaza in acest sens programul „Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun”, in cadrul caruia doneaza 770.000 euro catre 17 proiecte demarate de organizatii non guvernamentale. Acestea sunt dedicate educatiei (ex: programe de formare pentru profesori, Scoli verzi: educatie de mediu la nivel national) si mediului (ex: reciclare, ecologie urbana etc).

„Scoala Zero Waste al Asociatiei EcoStuff este unul dintre proiectele pe care le sustinem. Este dedicat elevilor si profesorilor din invatamantul primar si gimnazial (clasele I – VIII) din Romania. Acestia vor invata despre conceptul zero waste – fara deseuri, despre colectarea selectiva si vor colecta materiale reciclabile. Un alt proiect este despre crearea unui cadru educational care sa intervina in mod proactiv si strategic in crearea unei societati sustenabile. Este vorba despre Lideri implicati in dezvoltarea locala, un proiect in care cei de la Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei (O.N.C.R.) ne-au facut sa credem. Astfel de actiuni sunt cele care ne ofera perspectiva unui viitor mai bun, prin care sa aducem o schimbare pe termen lung in societate”, spune Cristina Hanganu, director de comunicare si CSR Lidl Romania.

In anul 2016, Lidl Romania a donat 1.220.000 lei in urma campaniilor de donatii de la casele de marcat din magazinele Lidl: 810.000 de lei - fonduri colectate cu ajutorul clientilor si angajatilor, si 410.000 de lei - suma pe care compania a suplimentat-o.

Lidl este prezent in 30 de tari din toata lumea si opereaza aproximativ 10.000 de magazine si peste 140 de centre logistice in 27 de tari din Europa.

Lidl are aproximativ 215.000 de angajati, dintre care 5.000 in Romania unde retailerul german are deschise peste 200 de magazine si 4 centre logistice.

Retailerul a depasit, in 2015, pragul de afaceri de un miliard euro (4,72 miliarde de lei), rezultat financiar care plaseaza compania pe locul trei in topul celor mai mari jucatori din comertul alimentar local, dupa Kaufland si Carrefour. Retailerul german de tip discount si-a crescut profitul de aproape trei ori anul trecut, pana la 38,7 milioane euro (172 milioane de lei), potrivit datelor raportate la Ministerul de Finante.