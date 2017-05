Evolutia New Public Management (NPM) inca din anii 1980, sub guvernarea lui Margaret THATCHER, a evidentiat rolul gandirii antreprenoriale in determinarea bunastarii unui stat. Reformele NPM au folosit abordari precum dezagregare, initiative de satisfactie a clientilor, servicii pentru clienti, aplicand un spirit antreprenorial serviciului public si introducand inovatia.

Ultimii ani au gasit statele europene, si nu numai, intr-o efervescenta a descentralizarii si deconcentrarii fie exo-determinate sau determinate in mod natural (prin aparitia unor zone de liber schimb, sau spatii urbane autodeterminate, precum in R. P. Chineza sau in vecinatatea noastra, in Republica Moldova, doar pentru a puncta foarte succinct cateva exemple diametral opuse).

Extrem de relevant, pe aceasta dimensiune, este studiul contractat publicatiei The Economist – Intelligence Unit, de catre Grupul Citi, intitulat: „Hotsports 2025, Benchmarking the future competitiviness of cities”. Conform acestui studiu, in urma cu o suta de ani, numai 2/10 din populatia lumii traiau in mediul urban. Pana la mijlocul secolului 21, 7/10 oameni vor locui in orase.

Deja mediul de afaceri de la nivel global incepe sa-si planifice strategia dintr-o perspectiva urbana, mai degraba decat una statala. „Acest lucru este si de inteles: peste jumatate din populatia lumii traieste in orase, generand mai mult de 80% din PIB-ul global”. Cresterea, la nivel mondial, in urmatorii 30 de ani, va fi generata, in totalitate, de catre zonele urbane. „Numarul de persoane care traiesc in orasele lumii este in crestere cu aproape 60 de milioane in fiecare an”.

Orasele din America de Nord si cele europene se numara astazi printre cele mai competitive din lume si, mai mult ca sigur, isi vor pastra avantajul lor pana in 2025, in pofida preocuparilor legate de imbatranirea populatiei si a infrastructurii, de gradul de indatorare si cresterea lenta. „Combinat PIB-ul Chinei si al Indiei este proiectat sa depaseasca pe cel al celor mai importante sapte economii (G7) OECD pana in 2025. Cresterea economica din Asia este reflectata in competitivitatea oraselor sale pana in 2025”. Un alt factor determinant in competitivitatea economica a oraselor il reprezinta calitatea institutiilor.

Noul MEDIU al competitivitatii

... si totusi, turbulenta reprezinta NOUL NORMAL

Principalele teme dezbatute in prezent in cadrul analizelor prospective sunt cele legate de schimbarile cu impact asupra avutiilor si asupra puterii, extrema incertitudine economica si politicile in tranzitie din numeroase state. In acelasi timp, peisajul lumii de afaceri este reformulat printr-o combinatie ce trateaza volatilitatea pietei, globalizarea si transformarile aduse de inovatie. Impactul acestor provocari este accelerat in mod disruptiv de progresele in domeniul stiintei si tehnologiei, schimbarile demografice si noile perturbari aparute in modele de afaceri. In mod colectiv, aceste forte ale schimbarii determina noi valori sociale, noi nevoi si asteptari. Pe scurt, acestea transforma fiecare aspect al lumii noastre.