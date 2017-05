Circa 23% din angajatii care au participat la sondajul eJobs se declara foarte optimisti privind perspectivele profesionale, considerand ca isi pot schimba job-ul in mai putin de o luna, iar 38,6% spun ca le-ar lua intre o luna si trei luni sa-si gaseasca un nou job, potrivit unui studiu realizat de eJobs, citat de News.ro.

Alti 19,8% sunt de parere ca acest proces ar dura intre trei si sase luni, iar 18,7% dintre participatii la studiu cred ca aceasta schimbare le-ar putea lua peste sase luni.

In conditiile in care tot mai multe companii vaneaza talente si se intampla des sa abordeze potentiali candidati care nu sunt in mod neaparat in cautarea unui alt loc de munca, 55% dintre participantii la studiul eJobs au spus ca isi actualizeaza permanent CV-ul cu noile abilitati si rezultate profesionale, pentru a fi relevanti in cazul in care o potentiala companie angajatoare ajunge sa le vada profilul

eJobs