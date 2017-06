Primaria Capitalei vrea sa acorde, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, un stimulent financiar in valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-nascuti, cu conditia ca cel putin unul dintre parinti sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti, iar copilul sa se fi nascut intr-una dintre maternitatile de pe raza municipiului, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

Potrivit proiectului de hotarare, suma de 2.500 de lei va fi acordata o singura data pentru fiecare nou-nascut, de Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti din cadrul Primariei Capitalei in baza unui dosar care va contine actul de indentitate al unuia dintre parinti in original si copie, certificatul de nastere al copilului in original si copie, biletul de iesire din spital sau certificatul medical constatator al nasterii si o cerere tip, informeaza News.ro.

Dosarul cu documentele doveditoare trebuie depus la sediul Directiei in termen de o luna de la nasterea copilului.

In expunerea de motive, municipalitatea arata ca, in recensamantul din 2011 realizat de Eurostat, Romania se afla printre primele cinci state din 28 in care declinul demografic este cauzat de sporul natural negativ si de migratie, astfel ca este necesara crearea unor servicii sociale care sa stimuleze natalitatea, iar conform Institutului National de Statistica, in perioada 2010-2015, numarul nou-nascutilor vii cu parintii cu domiciliul in Bucuresti, a scazut.

„Reducerea continua a natalitatii, in paralel cu o crestere constanta a numarului varstnicilor va determina schimbarea echilibrului intre generatii, cu consecinte majore asupra dezvoltarii socio-economice viitoare prin reducerea progresiva a disponibilitatii privind resursele umane. (...) Propunem acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti in cuantum de 2.500 de lei net/nou-nascut, avand in vedere multiplele cheltuieli pe care o familie tanara trebuie sa le realizeze odata cu venirea pe lume a unui nou nascut”, explica initiatorii proiectului.

Consilierii Generali au aprobat, in sedinta din 18 mai, proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei va acorda, prin Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, un stimulent de 1.500 de lei net fiecarei familii de tinerii care se casatoresc, cu conditia ca cel putin unul dintre soti sa fie la prima casatorie si cel putin unul dintre ei sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti.

In dezbaterea proiectului, consilierul USR Roxana Wring a spus ca in 2015 rata casatoriilor a crescut cu peste sase la suta, sustinand ca nu este nevoie de un stimulent pentru casatorii, pentru ca "cine vrea sa se casatoreasca o poate face si fara acesti 1.500 de lei”.

In replica, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca este vorba doar despre un stimulent social, care "se practica si in Europa”.

"Este un ajutor pentru tinerii si pentru mai putin tinerii care se casatoresc si nu incurajeaza nimeni casatoria la 18 ani. Nu este un proiect derizoriu. Avem nevoie sa ii ajutam pe semenii nostri”, a subliniat edilul.