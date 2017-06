Inspectorii ANSVSA au facut, in luna mai, aproape noua mii de controale la societati care se ocupa de fabricarea produselor de morarit, a painii si produselor de patiserie, a bauturilor, dar si de depozitarea produselor alimentare, fiind date amenzi in valoare de aproape doua sute de mii de lei pentru problemele gasite.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de catre reprezentantii ANSVSA, in cursul lunii mai, directiile judetene si cea a municipiului Bucuresti au facut 8.998 de controale in unitatile din industria agroalimentara care se ocupa de fabricarea produselor de morarit, a painii si produselor de patiserie, a bauturilor, dar si de depozitarea produselor alimentare, a semintelor, legumelor si fructelor, scrie News.ro.

”Controalele au vizat aspecte privind calitatea spatiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea si depozitarea acestora, controlul daunatorilor, documentele prevazute de legislatie, conditiile de igiena si de functionare a unitatilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 143 de amenzi contraventionale in valoare totala de 197.600 lei si au fost acordate 173 avertismente pentru deficiente minore”, se arata in comunicat.

Cele mai multe amenzi s-au aplicat in judetul Dambovita, 33.600 de lei, pentru "manipularea necorespunzatoare a produselor alimentare; nerespectarea conditiilor de igiena; depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare; etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare si lipsa documentului de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor”. Amenzi in valoare de peste 32.600 de lei s-au aplicat si in judetul Sibiu pentru depistarea de ”produse alimentare cu termenul de valabilitate depasit, nerespectarea conditiilor de igiena si depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare”.

Amenzi de peste 10.000 de lei s-au mai aplicat la operatori economici din Bucuresti, Bistrita-Nasaud, Ilfov si Cluj, in total fiind depistate probleme in 29 de judete din tara si in municipiul Bucuresti. De asemenea, in cadrul controalelor s-au prelevat probe pentru urmarirea incadrarii in valorile maxime admise ale pesticidelor, contaminantilor, aditivilor si substantelor interzise precum si teste de sanitatie necesare analizei gradului de igiena.