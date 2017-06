Se vorbeste tot mai mult despre energia solara, energia eoliana si energia apei - energiile alternative, rezultate din procese naturale regenerabile. Departe de a fi doar un trend, aceste solutii prietenoase cu mediul si mai ieftine, la un calcul pe termen lung, incep sa fie tot mai utilizate si in Romania, in special panourile solare.

Conform ultimelor studii de piata la nivel global, realizate de GTM Research, 2017 nu este cel mai bun an pentru energia solara, ca sursa de energie alternativa produsa de lumina si radiatia soarelui. Piata panourilor solare inregistreaza o contractie, pentru prima data in ultimii 16 ani, in tarile unde acestea sunt deja utilizate destul de mult, in timp ce pietele emergente, ca India si tarile din America Latina sunt asteptate sa adopte tot mai mult energiile alternative si sa echilibreze balanta, in urmatorii 5 ani.

Situatia Romaniei este similara cu cea a acestor piete noi - cu alte cuvinte, se asteapta mai degraba o crestere a consumului, pe viitor. Este si firesc sa fie asa - romanii descopera cu intarziere beneficiile acestor solutii, comparativ cu tarile din Vest, lucru pe care il arata inclusiv adoptarea tarzie, la noi, a becurilor ecologice, pe care inca nu le folosesc toti consumatorii casnici.

De ce sa alegi panouri solare

Adoptarea solutiei reprezentate de panourile solare tine, in parte, de considerente ecologice - o mai buna utilizare a resurselor - dar aduce si avantaje la buget, pe termen lung, proprietarii avand astfel un mai mare control asupra facturilor la utilitati. Acestia obtin eficienta energetica a caselor lor, dar panourile solare sunt folosite, poate chiar mai frecvent, si in domeniul agriculturii, pentru spatii mari precum fermele si silozurile.

In tara noastra, doritorii au la dispozitie un numar mare de oferte de panouri solare, provenind de la diferite branduri, acestea fiind de doua tipuri: panourile fotovoltaice, care genereaza energie electrica si panourile solare termice, care transforma energia soarelui in caldura. De altfel, unul dintre avantajele pentru care aceasta solutie este preferata, de multe ori, este ca poate asigura si incalzirea apei din locuinta.

Costurile totale implica achizitia panourilor, inclusiv online, si montajul, fiind eliminata grija facturilor la energie. O parte dintre fonduri pot fi obtinute prin programul Casa Verde, destinat persoanelor fizice si juridice si dezvoltat de Ministerul Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu, in scopul incurajarii utilizarii energiilor regenerabile.

Pentru o casa noua sau aflata in proces de renovare, sistemul trebuie gandit din faza de proiect a casei, pentru rezultate cat mai eficiente.

Ce se intampla iarna cu panourile

Panourile solare sunt de obicei proiectate si testate, din faza de productie, in asa fel incat sa faca fata unei anumite cantitati de zapada pe timp de iarna, cu conditia sa nu fie depasit un anumit prag. Odata acoperite de cantitati mari de zapada si deci in lipsa expunerii la soare, acestea nu mai produc energie. Chiar si asa, panourile sunt montate in unghi inclinat, ceea ce face ca zapada sa alunece incet, dar procesul poate fi grabit, intervenind manual.

Este interesant de stiut ca panourile solare functioneaza chiar mai eficient in sezonul rece, daca nu sunt acoperite in intregime de stratul de zapada, deoarece vremea rece le este favorabila, comparativ cu caldura torida a verii.



Indiferent de fluctuatiile pietei internationale de la un an la altul, panourile solare raman in trend, eficiente si un produs cautat. O demonstreaza Elon Musk - proprietarul Tesla Motors, implicat si in afacerile Solar City, companie care investeste in energia solara - si care anul trecut a prezentat ultima inovatie - panourile solare invizibile, integrate in tigla, avand astfel un aspect natural, asemanator acoperisurilor obisnuite.

Sursa foto: Diyana Dimitrova, Shutterstock