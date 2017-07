“Contextul in care a avut loc aceasta „inspectie inopinata” a ANAF (joi, 7 iunie, exact in ziua in care jurnalistii anuntau publicarea unui nou episod din seria dezvaluirilor care il vizeaza pe liderul PSD si a doua zi dupa ce Liviu Dragnea pusese public la indoiala sursele de finantare ale RISE Project), precum si explicatiile neconvingatoare de pana acum ale conducerii ANAF indica exercitarea unor presiuni prin intermediul unei institutii a statului asupra ziaristilor incomozi si a presei independente. Asemenea practici se intalnesc in spatiul ex-sovietic controlat de Vladimir Putin si in Turcia lui Erdogan, nefiind compatibile cu valorile unui stat membru al UE si NATO.

Luand act de distantarea liderului PSD Liviu Dragnea fata de aceasta actiune, solicitam primului-ministru Mihai Tudose clarificari privind demersurile ANAF contra RISE Project si actualei majoritati guvernamentale PSD-ALDE-UDMR sa respecte libertatea de exprimare, libertatea presei si dreptul la informare al publicului”.

Semnatarii comunicatului sunt Grupul pentru Dialog Social, Freedom House Romania, Expert Forum si Centrul Roman de Politici Europene.

Sursa foto: Sursa foto: Agerpres Foto