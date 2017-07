Potrivit noii legi a salarizarii, de la 1 iulie, indemnizatiile lunare ale senatorilor si deputatilor au crescut de la aproximativ 7.700 lei brut la 13.050 de lei brut . Aceasta majorare a indemnizatiilor, potrivit statului pe care il au deputatii si senatorii, a dus automat si la cresterea pensiilor speciale. Va prezentam mai jos o comparatie facuta intre pensia pe care o primeste un parlamentar pentru 4 ani de mandat in comparatie cu a unui profesor dupa o activitate de o viata in invatamant.

Conform modificarii si completarii Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.459 din iulie 2013, deputatii si senatorii care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare au dreptul, la sfarsitul mandatului, la indemnizatie pentru limita de varsta. De aceasta indemnizatie, si in aceleasi conditii, beneficiaza si deputatii si senatorii care au avut anterior prezentei legi calitatea de parlamentar, daca indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare.

Cuantumul pensiei speciale se acorda in limita a 3 mandate si se calculeaza ca produs al numarului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizatia bruta lunara aflata in plata. Asadar, avand in vedere ca de la 1 iulie, indemnizatiile lunare ale senatorilor au ajuns la suma de 13.050 de lei, pensia speciala pe care acesta o va primi este de aproximativ 3.500 de lei, suma care i se adauga la pensia de baza pe care acesta o are.

Am luat legatura cu un profesor de gradul I care a activat peste 40 de ani in invatamant, o perioada de 10 ori mai mare decat cea petrecuta de un parlamentar pe parcursul unui mandat, pentru a afla ce venituri are acesta dupa o viata petrecuta in slujba sistemului educational din Romania. Asadar, in 2013, anul pensionarii, acesta a primit o pensie de 1.400 de lei, raportata la un salariu care in ultima perioada a carierei ii ajunsese, cu tot cu sporuri, la circa 2.000 de lei. In urma maririlor din ultima vreme, pensia ii ajunge in acest moment la circa 1.700 de lei, aproape jumatate din pensia speciala acordata unui parlamentar dupa 4 ani de activitate.

Sursa foto: Ollyy / shutterstock.com