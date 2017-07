Proiectul Legii vaccinarii prevede ca, in cazul vaccinurilor obligatorii, consimtamantul pentru imunizare se prezuma ca fiind dat, iar sanctiunile pentru parintii care refuza vaccinarea copiilor incep de la avertismente si pana la amenzi de 10.000 de lei. La inscrierea in unitatile de invatamant va fi solicitata o adeverinta care sa ateste efectuarea vaccinurilor, iar in cazul in care schema nu este completa, este obligatoriu ca in maximum un an copiii sa fie imunizati. Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea in colectivitate a copiilor sunt cele impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B. Legea va intra in vigoare la 1 ianuarie 2019, conform News.ro .

”In cazul vaccinarilor obligatorii, consimtamantul pentru vaccinare se prezuma ca fiind dat”, stabileste proiectul de lege, potrivit caruia exceptie de la aceasta prevedere fac situatiile in care parintii sau persoana responsabila refuza in scris vaccinarea copilului minor.

De asemenea, parintele sau persoana responsabila, in cazul copilului minor, este scutit de obligatia prezentarii acestuia la vaccinare, daca acesta are o contraindicatie definitiva la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, in situatia in care prezinta medicului care are in evidenta sa minorul o certificare a situatiei invocate. Certificarea contraindicatiei de vaccinare a copilului se realizeaza de catre Comisia Judeteana de Vaccinare, in baza dovezilor medicale prezentate.

Conform proiectului de act normativ, la data inscrierii copiilor sau a adultilor intr-o unitate de invatamant sau intr-o alta colectivitate, aceasta are obligatia de a solicita prezentarea unei adeverinte, emisa de catre medicul de familie care are in evidenta sa persoana respectiva, care sa ateste sau sa infirme efectuarea vaccinarilor obligatorii.

In cazul in care vaccinarile obligatorii nu au fost efectuate, persoana responsabila are obligatia prezentarii, pana la intrarea in colectivitate, a unuia dintre urmatoarele documente eliberate de catre Comisia Judeteana de Vaccinare sau a Municipiului Bucuresti: calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii sau adeverinta contraindicatiilor medicale definitive pentru anumite vaccinari. Daca nu este prezentat unul dintre aceste documente, unitatea de invatamant are obligatia de a sesiza Comisia Judeteana de Vaccinare sau a Municipiului Bucuresti in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in colectivitate.

”In cazul prezentarii unui calendar de recuperare a antigenelor vaccinale obligatorii, schema de vaccinare propusa trebuie sa fie completata in termen de un an de la data admiterii in colectivitate”, se arata in proiect.

Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea in colectivitate a copiilor sunt cele impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

Parintii sau alti reprezentanti legali care nu prezinta copiii la vaccinare sau care refuza imunizarea acestora vot fi convocati, in vederea consilierii, la Comisiile judetene de vaccinare sau la Comisia de Vaccinare a Municipiului Bucuresti. Convocarea se face in baza sesizarii furnizorilor de servicii medicale de vaccinare, a DSP sau a colectivitatilor de invatamant, respectiv sesizari din sistemul de protectie a drepturilor copilului.

Comisii de vaccinare

Comisiile de vaccinare iau in evidenta copilul nevaccinat, consiliaza cel putin o data la 3 luni parintii sau ceilalti reprezentanti legali ai minorilor care trebuie vaccinati, pana la acceptarea planului de recuperare. De asemenea, stabilesc un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii posibil a fi administrate in conformitate cu varsta si monitorizeaza cazul pana la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzatoare varstei.

Aceste organisme informeaza furnizorii de servicii medicale de vaccinare privind actiunile intreprinse pentru persoanele de pe lista acestora; analizeaza, investigheaza si certifica contraindicatiile medicale definitive prin eliberarea unei adeverinte al carei model va fi stabilit prin Ordin al Ministrului Sanatatii; analizeaza si certifica cazurile de reactii adverse postvaccinale invalidante si le inainteaza Ministerului Sanatatii pentru dispunerea masurilor compensatorii.

Tot aceste comisii vor avea ca responsabilitati sesizarea Inspectiei de Stat din cadrul directiilor de sanatate publica privind nerespectarea de catre parinti, sau de catre ceilalti reprezentanti legali, a obligatiei de prezentare a copiilor la vaccinare; sesizarea asistentului medical comunitar si/sau mediatorului sanitar, sau in lipsa acestuia a Serviciului Public de Asistenta Sociala sau, dupa caz, a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pentru a identifica piedicile intampinate in calea vaccinarii si a oferi consiliere in cazul minorului care implineste varsta de 3 ani si nu a inceput sau a intrerupt schema privind vaccinurile obligatorii, precum si in cazul copilului inscris intr-o colectivitate de invatamant care nu a incheiat schema de recuperare propusa in termen de un an; sesizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu privire la existenta unei suspiciuni de incalcare a drepturilor copilului de catre parinti sau reprezentanti legali, in cazul minorului care implineste 18 luni de la inscrierea intr-o colectivitate de invatamant si nu a inceput sau a intrerupt schema privind vaccinurile obligatorii.

Parintii si celelalte persoane responsabile de cresterea si educarea copilului au obligatia sa asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinarilor complete corespunzatoare varstei in cazul vaccinarilor obligatorii si sa se prezinte in cazul in care sunt convocati de Comisia Judeteana de Vaccinare sau de cea a Municipiului Bucuresti.

Amenzi de pana la 10.000 lei pentru parintii care nu prezinta copilul la vaccinare

Nerespectarea de catre parinti a acestor obligatii se sanctioneaza cu avertisment la prima constatare a abaterii si cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei la urmatoarele constatari ale abaterii.

Potrivit proiectului, parintii sau reprezentantii legali ai minorului pot fi amendati si cu sume de la 5.000 de lei la 10.000 de lei in cazul in care nu prezinta copilul la vaccinare nici dupa ce au fost consiliati de comisia judeteana de vaccinare sau a municipiului Bucuresti si s-a stabilit un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii.

Parintii care sunt plecati din tara si care lasa copii eligibili la vaccinare in grija unor membri ai familiei ori a altor persoane, in conditiile prevazute de lege, sunt obligati sa desemneze o persoana responsabila cu insotirea copilului la vaccinare.

Persoanele eligibile pentru vaccinare, care au varsta de peste 18 ani, au obligatia prezentarii in vederea consilierii pentru vaccinare, in cazul convocarii acestora de catre furnizorul de servicii medicale de vaccinare.

Atributiile Ministerului Sanatatii

Printre atributiile Ministerului Sanatatii prevazute in document sunt urmatoarele: asigura cu prioritate si la timp toate resursele financiare necesare pentru desfasurarea activitatii de vaccinare, precum achizitia vaccinurilor, a seringilor, transportul acestora pana la furnizorul de servicii medicale de vaccinare; asigura si mentine permanent un stoc de rezerva de vaccinuri si consumabile cel putin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate de minim 18 luni; in caz de situatii epidemiologice speciale, vaccinul necesar se va folosi din stocul de rezerva cu obligatia reintregirii acestuia in termen de 6 luni.

Achizitia vaccinurilor se face prin procedura centralizata organizata de catre Ministerul Sanatatii la nivel de necesar national ori teritorial, respectiv pentru una sau mai multe unitati administrativ teritoriale, in functie de Planul National de Vaccinare ori de situatiile si nevoile aparute.

Personalul medico-sanitar si farmaceutic cu drept de libera practica, indiferent de specialitate, are urmatoarele obligatii: sa nu furnizeze informatii eronate, nedovedite stiintific, tendentioase legate de vaccinuri si activitatea de vaccinare; sa prescrie vaccinarea pentru pacientii din grupe de risc, daca este cazul, care sunt in monitorizarea lor clinica.

Autoritatile administratiei publice locale vor trebui sa comunice Comisiei Judetene de Vaccinare si a Municipiului Bucuresti din cadrul Directiei de Sanatate Publica Judeteana si a Municipiului Bucuresti lista copiilor care nu au fost vaccinati conform Calendarului National de Vaccinare. Toto autoritatile locale sunt responsabile de evaluarea initiala a situatiilor de incalcare a drepturilor copilului si de neglijare medicala cu privire la vaccinare si trebuie sa ofere servicii de consiliere pentru familie precum si alte servicii sociale in legatura cu vaccinarea in functie de nevoile identificate.

Conform proiectului, in termen de 12 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial, Ministerul Sanatatii va elabora si va aproba normele de aplicare ale prezentei legi prin Ordin al ministrului sanatatii.

Sursa foto: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com