Doi medici de la sectia de Neurochirurgie a Spitalului Colentina, Ionut Gobej si Dorin Bica, au demisionat, luni, invocand faptul ca, odata cu schimbarea managementului unitatii medicale, in ianuarie 2017, lucrurile au dus spre distrugerea sectiei, in prezent activitatea la neurochirurgie fiind un act de uzura extraordinara.

Ei reclama ca au fost refuzate operatiile a 60 de pacienti cu tumori cerebrale complexe, in conditiile in care in 2017 ar fi urmat sa fie facute 600 de interventii chirurgicale, si ca personalul sectiei este supus unei hartuiri permanente, iar ca fiecare chirurg poate opera doar o data sau de doua ori pe saptamana, pana la ora 15.00, potrivit News.ro.

"Astazi 4 septembrie 2017 am demisionat impreuna cu colegul meu Dr Bica din functia detinuta la Spitalul Colentina. Atasez mai jos textul demisiei, unde o motivez. Este o decizie incredibil de grea, dar nu am gasit alta solutie", a scris medicul Ionut Gobej, medic specialist neurochirurg, fondator al Sectiei de Neurochirurgie de la Spitalul Colentina, pe contul sau de Facebook, un text identic fiind asumat si de catre Dorin Bica.

Ei relateaza ca au venit in clinica in 2014, captivati de propunerea de a infiinta o sectie de neurochirurgie la cel mai inalt nivel si avand pregatire de specialitate In Franta, iar de la momentul discutiilor pana la prima operatie au trecut opt luni, lucrurile "au evoluat peste asteptari", fiind infiintata si o sectie de terapie intensiva, in 2016 ajungandu-se la 300 de operatii minim invazive. In 2017 ar fi urmat sa fie data in folosinta a doua sala de operatii si sa vina doi noi colegi, pregatiti si ei in clinici din strainatate.

Medicii noteaza insa ca in ianuarie 2017 "managementul si viziunea privind dezvoltarea spitalului s-au schimbat neasteptat", iar "termenii proiectului "Neurochirurgie Colentina" s-au modificat dramatic". "Inexplicabil, ne-am trezit pe o turnanta care a durat tot opt luni, dar in sens invers, spre distrugerea acestei sectii, dar si a terapiei intensive", scriu cei doi medici, subliniind ca, desi au facut tot posibilul de a pastra ceea ce s-a realizat, de la a scrie referate si memorii si pana la a se adresa institutional si ierarhic la toate nivelurile, au fost fara niciun rezultat.

Ei spun ca in prezent activitatea in sectia de neurochirurgie este un "act de uzura extraordinara", ajungand in situatia de a refuza peste 60 de pacienti cu tumori cerebrale complexe, in conditiile in care in 2017 era programata realizarea a 600 de interventii chirurgicale. "Acesti pacienti au fost refuzati din cauza lipsei si a pierderii de personal, programului operator restrictionat si a lipsei de medicamente si consumabile", sustin medicii, mentionand in plus si "hartuirea permanenta a personalului medical din sectiile Neurochirurgie si ATI".

Ionut Gobej si Dorin Bica relateaza ca in prezent fiecare neurochirurg poate opera o data sau de doua ori pe saptamana, pana la orele 15, operatii a caror complexitate este mica sau cel mult medie", ceea ce face ca rezistenta in spital sa fie echivalenta cu "oferirea unui act medical sub standard", responsabilitate pe care nu si-o pot asuma.

"In aceste conditii, prezenta mea in Spitalul Clinic Colentina nu se mai justifica, termenii in baza carora am venit in acest spital fiind modificati radical", se arata in finalul scrisorilor de demisie ale celor doi medici. Managerul Spitalului Colentina din Capitala, Bogdan Andreescu, a fost demis la inceputul lunii ianuarie pe motiv ca i-ar fi tinut pe pacienti in frig in saloane, conform anuntului facut atunci de primarul general Gabriela Firea, Silvi Ifrim preluand interimatul.

In februarie, Ionut Gobej a postat pe Facebook un mesaj in care sustinea ca managerul unitatii a redus personalul Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva, iar in aceste conditii se pot face interventii chirurgicale doar pana la ora 15.00. El prezenta cazurile a doi pacienti cu tumori benigne care trebuiau supusi unor operatii de peste 12 ore si sustinea ca i-a expus managerului aceasta situatie, replica fiind ca binele bolnavilor ”reprezinta o lozinca” si ”nu este interesat de ei”.

Managerul Spitalului Colentina, Silvi Ifrim, a transmis, ulterior, ca afirmatiile doctorului Ionut Gobej nu se sprijina pe realitate, sectia ATI are garda continua, iar actul medical nu a fost niciodata conditionat de depasirea programului de lucru, insa medicul nu cunoaste legea privind orele suplimentare. De asemenea, consiliul medical a discutat cazul, stabilind ca declaratiile doctorului Gobej sunt "neadevarate si contin nejustificat si neetic atac la persoana".

Ca atare, situatia va fi prezentata in Consiliul Disciplinar care poate decide sanctiuni de la avertisment pana la desfacerea contractului de munca, spuneau reprezentantii consiliului. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a declarat convinsa, la acel moment, ca managerul interimar de la Spitalul Colentina, Silvi Ifrim, pe care spunea ca a numit-o in functie in urma recomandarilor mai multor medici din cadrul unitatii sanitare, si "nu ca urmare a unei prietenii politice", va gasi solutiile necesare si mai ales legale pentru dezamorsarea conflictului din spital.

