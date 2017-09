"Impreuna cu Politia Capitalei, cu Brigada Rutiera, cu Politia Locala, cu Politiile de sectoare, incercam sa gasim solutii pentru aglomeratia care se creeaza dimineata in zonele scolilor, sa imprumutam modele de bune practici din occident. De aceea, vom demara in scurt timp, prin RATB si Proedus, un proiect pilot prin care elevii sa fie transportati la scoala cu atutobuzul, cu transportul local, iar parintii sa nu mai mearga catre scoala in numar de zeci, sute”, a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei a precizat ca proiectul se va desfasura in Sectorul 5, pentru elevii de la Scoala nr. 141, care vor invata la Scoala nr. 127 in perioada lucrarilor de demolare si reconstructie a Scolii 141.

Elevii din clasele V-VIII vor fi transportati la scoala cu patru autobuze, iar pentru elevii din clasele 0-IV va fi cerut acordul parintilor. "Fiind mai mici, ei trebuie eventual insotiti de un parinte sau impreuna cu scolile sa asiguram mai multe cadre didactice care sa ii ajute in mijlocul de transport in comun”, a sustinut primarul.

Sursa foto: Shutterstock/ Hurst Photo