Cutremurele, inundatiile, furtunile puternice, alunecarile de teren produc pagube insemnate in zonele in care se produc. In ultimii ani, zeci de gospodarii au fost grav afectate de producerea acestor calamitati naturale. De cele mai multe ori, oamenii sunt neputinciosi in fata calamitatilor naturale, insa asta nu inseamna ca nu trebuie sa fie pregatiti in asemenea situatii. Autoritatile fac cateva recomandari preventive de care orice persoana ar trebui sa tina cont.

Activitatea seismica din Romania este tot mai intensa in ultimii ani, tocmai de aceea, populatia ar trebui sa stie cum sa reactioneze in cazul unui seism. Informatii despre cum ar trebui sa ne comportam in cazul producerii unui cutremur sunt acum la indemana oricui. Internetul este plin de recomandari in caz de cutremur, presa audio-vizuala, de asemenea, ofera informatii pretioase pentru populatie.

Este foarte important sa invatati sa acordati primul ajutor medical si, de asemenea, sa invatati modalitatile de evacuare si prevenire a incendiilor. Foarte important este de aveti pregatit un kit de supravietuire. Acesta trebuie sa contina: un telefon mobil complet incarcat cu baterie suplimentara, fluiere, lanterna cu dinam, busola sau GPS portabil, trusa de prim ajutor cu medicamente, dezinfectant si consumabile necesare pentru copii si persoane in varsta (daca este cazul), obiecte de toaleta si igiena personala, bricheta, cutit sau briceag, deschizator de conserve, agenda cu numerele de telefon in caz de urgenta (membri ai familiei, rude, prieteni, asociati, etc), documente importante (copie a cartii de identitate si a celorlalte acte) intr-un recipient rezistent la apa sau punga de plastic resigilabila etans, bani in numerar (retine ca bancile si ATM-urile ar putea sa nu fie disponibile pentru perioade lungi de timp), potrivit ISU Maramures.

Ce trebuie sa faceti in timpul cutremurului

In timpul cutremurului, adapostiti-va sub o masa, un birou sau o piesa solida de mobilier. Daca sunteti pe un hol, asezati-va in pozitie ghemuit langa un perete. Protejati-va capul si fata. Indepartati-va de ferestre, geamuri, oglinzi, mobile inalte, aparate de iluminat.

Foto: angkanaSU/Shutterstock

Nu folositi scarile sau liftul. Daca sunteti in lift in timpul producerii cutremurului, apasati butonul de urgenta. Cand liftul se opreste, iesiti cat mai repede posibil si adapostiti-va in loc sigur.

Daca sunteti in exteriorul cladirii, adapostiti-va intr-un loc sigur, cat mai departe de cladiri, poduri, stalpi, cabluri de electricitate.

Daca ati ramas prins sub daramaturi, loviti constant intr-o teava sau intr-un perete, astfel incat echipele de intervetie sa va poata localiza.

Recomandari dupa producerea cutremurului

Pe cat posibil, incercat sa stati calm. Verificati daca sunteti ranit si asigurati-va ca cei din jur sunt in regula. Acordati primul ajutor doar daca va pricepeti. Intrerupeti alimentarea cu energie electrica si gaz. Daca sunteti intr-un spatiu inchis, parasiti locuinta si mergeti intr-un spatiu deschis. Luati cu dumneavoastra kitul de supravietuire.

Folositi telefonul mobil doar pentru a suna la urgente. Lasati caile de acces libere pentru interventia echipelor de salvare. Ascultati instructiunile autoritatilor.

Vezi AICI Ghidul cetateanului in situatii de urgenta, publicat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

Recomandari in caz de inundatii

Inundatiile produc pagube insemnate in zonele in care se produc. De cele mai multe ori, gospodariile oamenilor sunt grav afectate, iar culturile sunt compromise. In cazul in care se impune evacuarea, duceti-va catre o zona inalta din apropiere. In cazul in care ati fost surprinsi de viitura, urcati-va la etajele superioare ale locuintei sau la acoperis. Intrerupeti energie electrica si instalatii de alimetare cu apa si gaze. Nu atingeti echipamentele electrice daca suntei ud ori stati in apa.

Dupa producerea inundatiei, aveti grija sa nu stati in zone in care exista apa (apa poate fi contaminata cu carburanti sau resturi de la canalizare). Nu va apropiati de zonele unde au cazut cabluri electrice. Intoarceti-va acasa numai in cazul in care autoritatile va permit acest lucru. Inainte de a le folosi, curatati toate obiectele care au stat in apa.

Sursa foto: Shutterstock.com