Politia Romana a facut, in ultimele doua saptamani, 126 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani proveniti din activitatea infractionala, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala.

In perioada 15 – 29 septembrie, 359 de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani, scrie News.ro.

Astfel, politistii au organizat 45 de actiuni operative, in cadrul carora au fost efectuate 126 de perchezitii domiciliare. Au fost derulate activitati investigative pentru probarea activitatii infractionale a 191 de persoane, dintre care 63 au fost retinute sau arestate, iar sase au fost plasate sub control judiciar.

Au fost ridicate peste un kilogram de heroina, 190 de comprimate de ecstasy, dar si hasis, amfetamina, cocaina, metadona si substante cu efect psihoactiv. De asemenea, au fost confiscate sau indisponibilizate noua autoturisme, laptopuri, 49 de telefoane, 15 cartele SIM, 2.062 de medii de stocare, 4 arme, bijuterii si alte bunuri in valoare de 121.640 de lei, precum si 102.520 de lei si 12.350 de euro.

In activitatile desfasurate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenati si politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene, luptatori de la actiuni speciale si jandarmi. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost realizat si se implementeaza un TASK FORCE, pentru prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontraliere cu autori sau victime cetateni romani.

Sursa foto: meowKa / Shutterstock