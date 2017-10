O prima impresie e formulata in mai putin de 30 de secunde. Inainte ca vorbele sa ne reprezinte, hainele ne sunt mesageri. Un pantof prafuit, o fusta la a carei lungime s-a facut economie, sau o bluza sifonata pot conspira impotriva intereselor noastre.

In sifonier, “tinuta corecta” isi asteapta, rabdatoare, chemarea in scena. In 2016, aproximativ un milion de romani si-au imbracat uniformele de interviu, intrand navalnic in campul muncii. Cu siguranta, aspectul si atitudinea profesioniste de care au dat dovada in acele prime clipe de cunoastere cu angajatorul au fost vitale in procesul de...