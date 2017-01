Fiecare antreprenor intampina diverse obstacole la inceput de drum. Poti invata din fiecare greseala si pe viitor va fi mai usor de evitat, avand in vedere ca ai trecut deja o data prin asta. Editorii Entrepreneur au realizat un set de greseli pe care oamenii le fac cel mai des atunci cand vor sa duca o idee spre realizare. Inainte de a duce o idee la nivelul urmator, asigura-te ca eviti urmatoarele sase capcane.

Nu esti pasionat de tinta ta

Exercitarea excelentei cere dezlantuirea pasiunii. Cand pui pasiune in tot ceea ce faci, ai mai multa putere sa obtii succes. Capacitatea de a ramane pasionat de ceea ce sustii este ultimatul succesului ideii tale.

Nu ai un scop

Intentiile tale pentru idee trebuie sa aiba scop si semnificatie. In cazul in care nu ai acele doua lucruri, probabilitatea de a esua este mai mare. Fii plin de pasiune si mergi sigur in calatorie.

Nu reusesti sa evoluezi repede

Sa evoluezi cu viteza este extrem de important pentru a-ti transforma ideea intr-o realitate, dar niciodata nu trebuie sa confuzi venitul cu evoluarea rapida. In zilele de astazi, poti sa cazi destul de repede. Cel mai bine e sa indentifici cu atentie toate resursele si sa construiesti cu ajutorul relatiilor si retelelor, pentru a-ti extinde oportunitatile. Focuseaza-te pe scopul tau, elima orice distragere si neutralizeaza zgomotul. Fa un pas inapoi si incearca sa intelegi cum ai conectat toate punctele. Sa-ti gestionezi timpul cu intelepciune si sa nu fii prea incantat atunci cand intalnesti noi oportunitati, nu uita de ideea originala.

Nu reusesti sa-ti faci ideea mai buna

Cum cel mai bun moment pentru a-ti cauta un nou loc de munca este atunci cand inca mai muncesti, la fel si cel mai bun moment pentru a evolua este atunci cand ai parte deja de succes. Niciodata nu te multumi doar cu ce ai, iti poti extinde intotdeauna ideea pentru a obtine mai mult. Asa a facut Steve Jobs cu Apple, Elon Musk cu Tesla sau Marc Benioff cu Salesforce.

Echilibru intre munca si viata privata

Nu conteaza cat de inteligent, pasionat sau focusat esti pe munca ta, fara un echilibru poti fi epuizat. Mintea, trupul si sufletul trebuie sa fie aliniate in mod corespunzator. Mentinerea unui echilibru intre munca si viata privata poate fi dificila, dar este imposibil fara dedicatie pentru fiecare in parte. Cand esti la locul de munca, doar munceste, dar cand esti in afara programului incearca sa te decontectezi de munca.

Sursa foto: Shutterstock.com