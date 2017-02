Cristian Paun a plecat din tara aproape intamplator, desi cautase mai multi ani oportunitati, fara succes. La cateva zile dupa ce s-a casatorit a primit o oferta din Olanda, tara in care a ajuns imediat dupa luna de miere. Traseul carierei sale este unul interesant: dupa 10 ani in FMCG a trecut la asigurari si wealth management, a lucrat in multe tari din Europa si a testat chiar si antreprenoriatul. Nu ar refuza niciodata intoarcerea acasa, dar spune ca trebuie sa fie o oportunitate cu adevarat de nerefuzat. Citeste povestea lui in continuare.

Traseul sau profesional este unul interesant. A lucrat cinci ani in domeniul bancar, a ajuns in FMCG imediat inainte de criza si de curand s-a intors in zona financiara, fiind Head of IT Operations la Lombard International Assurance, o importanta companie de asigurari si wealth management.

“Glumeam adesea cand ma intrebau prietenii ce am facut in banca de a venit criza, iar eu le spuneam ca nu a fost vina mea, insa dupa 5 ani de banca am simtit nevoia sa beau bere! Dupa alti aproape 8 ani de bere am vrut sa ma ‘trezesc’ si am ajuns la cafea, iar dupa inca un an si jumatate aici am decis sa intru in domeniul financiar exclusivist. Compania actuala ofera servicii de wealth investment si asigurari de viata pentru cei mai bogati oameni din lume”, a declarat acesta intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Nu poate sa spuna care dintre acestea este domeniul preferat, ii place diversitatea si crede ca doar asa poate invata permanent. Daca in industria berii a avut foarte multe satisactii, in wealth management se simte provocat de lucrul cu oamenii pentru care milioanele de euro sunt parte din normalitate. Totusi, de ce a facut mutarea?

“Dupa aproape 10 ani petrecuti in FMCG am simtit nevoia unei schimbari, iar domeniul de wealth investment era unul nou pentru mine. In plus, doream sa imi largesc orizontul iar construirea de relatii in acest domeniu exclusivist am simtit ca este exact ce imi trebuie”, spune Cristian Paun.

Momentele cheie din cariera sa

Cristian povesteste amuzat cum plecarea sa din tara a fost aproape intamplatoare, desi mai mult timp cautase astfel de oportunitati, fara succes.

“La doar doua zile dupa ce m-am casatorit, eram la cumparaturi cand am primit un telefon din Olanda, pentru a discuta despre o posibila colaborare. Ca sa fie si mai interesant, cei din Olanda au continuat sa ma sune, de acesta data cand eram in luna de miere; insistau sa le trimit copii dupa pasaport pentru a-mi emite biletele de avion catre Amsterdam indata ce imi voi termina concediul. Eu am fost implicat foarte mult in separari, integrari de companii si se pare ca le-am atras atentia celor din Olanda. Am acceptat in mai putin de 3 saptamani rolul de Global IT Integration Manager si aproape direct din luna de miere am ajuns in Olanda”.

Cele mai importante momente cheie din cariera sa sunt legate de plecarea din tara si schimbarile esentiale de cariera.

“Primul astfel de moment ar fi cand am decis sa ma alatur gigantului AB Inbev, pentru a conduce operatiunile lor IT din Romania, Bulgaria si Ucraina. De fapt, imi aduc aminte ca am facut acest pas la doar 26 de ani si ma gandeam ca am primit un mare cec in alb. Dar cultura in AB Inbev este una care incurajeaza foarte mult potentialul, atitudinea si nu neaparat varsta sau numarul de diplome”, a declarat Bogdan.

Al doilea moment a fost atunci cand a decis sa accepet oportunitatea de a parasi tara si a merge in Amsterdam pentru a integra la nivel global de aceasta data, operatiunile IT ale numarului 2 si 3 mondial din domeniul cafelei. Un alt moment cheie este cel recent, de la inceputul acestui an, cand a parasit Olandra pentru a merge in Luxembourg si a conduce operatiunile IT pe Europa si Asia pentru un mare nume din domeniul wealth investment si asigurari de viata.

Cum se vede Romania din strainatate

Cristian Paun spune ca mediul privat din Romania nu este atat de departe de vest precum se spune uneori. De exemplu, cand a ajuns in Olanda, a constatat ca modul de lucru si anumite tehnologii sau procese erau vechi, cu care lucrase cu 6-7 ani in urma.

“ De fapt, pentru mine Olanda este un paradox, cu mari diferente dintre ce este marketing si ce este realitate. Ma bucur sa vad ca in Romania au inceput sa apara tot mai multe startup-uri si mai ales in domeniul tehnologiei. Da, nu suntem la nivelul Berlinului sau Londrei dar sa nu uitam ca ei au inceput cu mult inainte noastra! Insa, marea diferenta intre Romania si tarile din vest este insa faptul ca acolo statul incurajeaza foarte mult antreprenoriatul, ceea ce nu se intampla prea mult la noi. De asemenea, aceste tari pun accent pe productia interna, fie ea din agricultura sau industrie”, explica acesta.

Nu ar spune NU unei intoarceri in tara, insa trebuie sa fie o oportunitate care sa merita. In acest moment, are ocazia sa invete, ii place ce face si are libertatea de a schimba si digitaliza intreaga companie. Dar s-ar intoarce in primul rand pentru a folosi experienta acumulata in straintatate si a pune umarul la dezvoltarea tarii.

Cristian se declara fericit ca nu se transmit toate stirile in afara tarii, in special in aceste momente agitate din societatea romaneasca, desi protestele cu zeci de mii de oameni bineinteles ca ridica intrebari.

Evident ca vesticii nu inteleg cum este posibil ca in anul 2017 sa punem macar in dezbatere o astfel de lege. Poate guvernul ar trebuie sa se gandeasca mai mult la faptul ca daca suntem priviti intr-un anume fel in afara tarii este in mare parte si din cauza actiunilor noastre. Eu incerc sa le dau alte exemple: le spun sa nu se mai mire de Romania cand UK a votat Brexit-ul iar America pe Trump. E singurul mod in care reusesc sa inchid conversatia, dar trebuie sa facem mai mult.

Totusi, lasand la o parte aceasta perioada complicata, Cristian este convins ca Romania are o sansa mare cu domeniul IT. “Avem multi tineri talentati care nu doar cunosc limbaje de programare, dar vorbesc cel putin doua limbi straine fluent si sunt foarte creativi! Trebuie sa incercam sa oferim insa si servicii cu valoare adaugata mai mare. In momentul de fata, statul nu se implica asa cum ar trebui in dezvoltarea educatiei. De aici pleaca totul. Trebuie sa pregatim tinerii din scoala, iar cand spun asta ma refer inca din clasele primare. Da, stiu ca poate suna ciudat, dar intr-o era a tehnologiei nu poti sa astepti pana la facultate”, explica acesta.

Astfel, statul trebuie sa se concentreze pe mai multe zone, de la incurajarea natalitatii pana la schimbarea modului de predare sau la relaxarea fiscala pentru acest domeniu.

In plus, ar trebui sa avem si o strategie clara pentru mediul macroeconomic. De exemplu, in Belgia, copiii invata limba chineza de la varsta de 5 ani (engleza este deja ceva normal). “Ei au inteles care sunt oportunitatile si catre ce directii se indreapta lumea. Marele avantaj al romaniilor este creativitatea. Am lucrat in multe tari, cu foarte multe nationalitati si credeti-ma rar am vazut oameni mai creativi ca ai nostri”.

Planuri de viitor si experienta antreprenoriala

Cristian Paun si-a construit intreaga cariera gandind fiecare pas. Urmatorul ar fi o pozitie de top executive (CIO – Chief Information Officer, CDO – Chief Digital Officer sau Chief Innovation Officer).

Acesta a cochetat si cu antreprenoriatul in trecut si inca se mai gandeste la aceasta directie. Timp de cativa ani a avut o platforma educationala pentru copiii cu varste intre 3 si 9 ani (Fish Smarty), care isi propunea sa ii invete pe copii prin joc anumite lucruri, fara reclame sau alte moalitati de distragere a atentiei. Insa, a venit criza, partenerul sau a fost absorbit de nasterea copiilor sai, Cristian tot mai preocupat de provocarile de la job, asa ca a facut exit.

Cel mai important lucru invatat in toata experienta sa profesionala a fost sa livreze rezultate conducand echipe diverse atat ca varsta cat mai ales ca si cultura.

“Olandezii au o anumita cultura, francezii alta, italienii alta. Eu trebuie sa am rezultate indiferent de aceste aspecte si la termenul stabilit. Imi aduc aminte ca i-am trezit la inceput pe olandezi, intrucat ei sunt obisnuiti sa faca lucrurile lent, daca intarziau isi setau un nou termen limita si totul era in regula. Eu nu am mai acceptat astfel de situatii; am schimbat procese, mod de lucru, iar in 3 luni de zile am livrat rezultate pe care compania nu le avusese timp de un an de zile! Insa nu este deloc usor sa motivezi oameni care toata viata au fost obisnuiti sa lucreze intr-un anume fel”.