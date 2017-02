Managementul proiectului este asigurat de proprietarii acestuia, Marius Sutu, fost head of digital la Godmother si PBT manager la Arbo Interactive si Dan Tomescu, fost sales director la Misiunea Casa si new business manager la COGEP.

Impreuna, au peste 35 de ani de experienta in media si advertising, dintre care peste 25 de ani de lucru cu companii din piata de materiale de constructii si amenajari. In formula initiala, din proiect a facut parte si Emil Budau, fost director proiecte neconventionale OMD.

De ce AcademiaDeConstructii.ro?

Academia de Constructii” (ADC) este un simulator de constructii si amenajari.

“Este singurul proiect din zona de publishing care imbina interactivitatea cu gamingul si cu educatia. Oferim o experienta similara realitatii – treci prin etapele constructiei sau amenajarii pas cu pas si poti depasi acea etapa doar daca este pregatit, daca ai cunostintele necesare sa faci acest lucru. Acesta este un concept unic in Europa – si inca nu am gasit ceva similar nici in afara continentului”, considera actionarii proiectului.

ADC ofera utilizatorilor posibilitatea sa testeze experienta constructiei primei lor case virtuale sau renovarea si amenajarea locuintei, plecand de la faza de proiectare, alegere a temei de amenajare, continuand apoi cu ridicarea imobilului, amenajarea si incheierea contratelor de furnizare de servicii. Vor simula achizitia de materiale de constructii pentru toate etapele constructive, vor invata despre acestea si producatorii lor, vor interactiona cu Partenerii proiectului. Vor avea la final un deviz estimativ al proiectului realizat si vor accesa ofertele speciale ale Partenerilor pentru santierele din viata reala.

Partenerii proiectului (companiile din piata de materiale pentru constructii si amenajari) ii insotesc pe useri in aceasta experienta, utilizatorii avand nevoie de produsele si serviciile acestor companii – vor invata despre brand, beneficii, vor primi sfaturi utile.

“Promovarea se face prin continut. Fiecare companie poate folosi nivelul constructiv pentru care ofera materiale si servicii ca proprietatea sa media. Povestea online are un final foarte clar: constructia primei tale case virtuale sau realizarea primei tale amenajari virtuale. Dar nu ne oprim aici, ci facem conexiunea cu lumea reala, cu forta de vanzari a partenerilor. Practic, experienta virtuala va fi folosita in viata reala, prin accesarea ofertelor speciale de materiale si servicii, prin conectarea cu specialisti in domeniu”, subliniaza fondatorii proiectului.

Capcane in propria casa

Cei doi antreprenori au pornit de la faptul ca etapele constructiei casei si bugetarea unui asemenea proiect au foarte multe necunoscute si capcane pentru cei care-si construiesc o casa reala.

“De regula, experienta reala se incheie cu depasirea bugetului si alegerea unor materiale de proasta calitate, este insotita de relatii tensionate si neplacute cu echipele de constructori, care mai tarziu se transforma in cheltuieli de reparatie si frustrare. Asadar, de ce nu ai construi mai intai virtual ca sa fii pregatit mai bine pentru viata reala?”, se intreaba, retoric, cei doi antreprenori.

Pe de alta parte, mediul online este plin de informatii disparate.

“Producatorii de materiale de constructii isi promoveaza solutiile in mediile proprii si ofera instrumente care trateaza punctual situatiile in care sunt implicate produsele lor. Pe scurt, am sesizat lipsa unei resurse de informatii complete si relevante pentru clientii de constructii si amenajari. De aceea, am gandit acest loc care sa puna laolalta o poveste si branduri de top”.

De anul trecut, in AcademiaDeConstructii.ro este introdusa si zona de amenajari, intrucat aceasta reprezinta o necunoscuta la fel de mare pentru consumatori, considera antreprenorii.

“Majoritatea nu realizeaza care sunt bugetele necesare si nici modul in care gandeste un designer, prin ce pasi trebuie sa treci ca sa obtina o amenajare unica si reprezentativa pentru personalitatile lor”.

Investitie si provocari dupa lansare

AcademiaDeConstructii are trei ani pe piata, principala provocare fiind sa pastreze echilibrul intre dorinta de dezvoltare, cerinte obiective ale pietei si cash flow.

“Ne-au ajutat in acest demers partenerii nostri. Unii dintre ei au fost alaturi de noi in toata aceasta perioada, inca de la faza de powerpoint a simulatorului si le multumim si pe aceasta cale pentru incredere – de exemplu companiile grupului Saint Gobain (Rigips, Isover, SG Glass), VELUX, Metigla. S-a investit mult si aici ma refer atat la bani, dar mai ales la timp, suflet si knowledge. Vorbim, oricum, de 5 zerouri”, puncteaza antreprenorii.

La nivel de marketing, Facebook ii ajuta cel mai mult, intrucat pot targeta audienta potrivita pentru campanii – constructii casa (35-50 de ani) sau amenajari (25-50 de ani).

“Pe langa Facebook, avem parteneriate media cu Igloo Arhitecture pentru comunicarea cu arhitectii si studentii la arhitectura (Igloo ne-au si proiectat 3 dintre casele din simulator), cu Spatiul Construit pentru specialisti si constructori si cu Casa Mea pentru segmental home& deco”.

Modelul de business

Modelul de business este relativ simplu - fiecare etapa a constructiei unei case sau a unei amenajari are nevoie de un partener, un jucator reprezentativ din industrie.

“Partenerul propune mai multe solutii constructive, furnizeaza informatii, tutoriale scrise si video, tips&tricks. Oferim exclusivitate per proiect, per tip de proiect sau chiar in toate proiectele din Academie. Aplicam de obicei regula primului venit, dar am avut si situatii in care ne-am selectat partenerii in functie de reputatie”.

Veniturile sunt generate exclusiv de fee-urile anuale platite de parteneri.

“Utilizarea simulatorului este 100% gratuita. Este necesara insa logarea pentru a beneficia de toate feature-urile – iar aici Facebook joaca din nou un rol major. Estimam dublarea cifrei de afaceri fata de anul trecut, dar chiar si in aceste conditii probabil ca nu vom fi departe de break-even nici in 2017”, mai spun cei doi antreprenori.

Compania a introdus anul trecut sectiuni de realitate virtuala, zenergy house. “Sunt proiecte destinate sa ii ajute pe parteneri sa isi indeplineasca obiectivele (vanzari, comunicarea cu comunitatile de specialisti, comunicarea cu studentii la arhitectura, dezvoltarea comunitatilor online, engagement Facebook) si sa maximizeze efectele participarii in Academie. Nu in ultimul rand, ne-am propus ca in 2017 sa exportam Academia de Constructii si in alte tari din Europa”, incheie cei doi antreprenori.

Cum ti se pare proiectul? Consideri ca ar putea ajuta in construirea/amenajarea unei locuinte? Te incurajam sa comentezi.

Sursa foto: Andy Dean Photography: Shutterstock