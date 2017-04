Dupa ce a lucrat intr-o multinationala din industria de beauty, a luat calea antreprenoriatului si a devenit hairstylist. A colaborat cu diverse saloane de coafura, a detinut chiar doua afaceri in domeniu, pana cand s-a hotarat sa-si extinda orizontul antreprenorial. Astazi, Paul Radu jongleaza cu pasiunea pentru coafura, dar detine si un altfel de business, intr-o nisa mai putin exploatata in Romania. Prin intermediul WoodSpa distribuie piscine, saune si jacuzzi din lemn si tinteste afaceri de un milion de euro in urmatorii doi ani.

A absolvit Facultatea de Management, insa spune ca a fost dintotdeaua concentrat pe ideea de a intreprinde ceva de unul singur. A bifat si jobul intr-o multinationala, in cadrul Henkel, unde timp de doi ani a lucrat ca manager de educatie pentru brandul Schwarzkopf, dar sistemul corporatist nu l-a multumit. Insa, timpul petrecut acolo l-a ajutat sa-si dea seama ca are o pasiune pentru hairstyling.

In cadrul Henkel, Paul Radu se ocupa cu implementarea si promovarea produselor Schwarzkopf in Romania si de multe ori participa la cursuri si seminarii despre industria de beauty. A realizat in scurt timp ca ii place mai mult sa interactioneze cu oamenii si ca se pricepe la coafura – de cand se stie recomanda oamenilor diverse tunsori sau culori de par – si a renuntat la job-ul din cadrul Henkel pentru a-si practica pasiunea.

“Ma indepartam prea mult de ceea ce imi placea sa fac: sa vad un om care intra intr-un salon fara o identitate vizuala foarte clara, avand toate atuurile fizice, dar neexistand o armonie in fizionomie, iar eu sa pot sa i-o redau”, spune Paul.

A urmat cursuri de hairstyling atat in Romania, cat si in Franta, desi spune ca a fost dezamagit de sistemul romanesc, unde lumea este dornica doar de a obtine o diploma de acreditare si mai putin de a deprinde experienta. “Scoala dureaza foarte putin, nu poti invata foarte multe lucruri si chiar daca inveti pe parcurs, in timpul jobului, inveti fragmentat. Iar orice lucru invatat prost, ajungi sa il repari in timp, nu sa il perfectionezi”, spune acesta.

Cat despre cursurile urmate in strainatate, Paul le-a urmat prin intermediul brandurilor Henkel, intrucat costurile acestora – de cateva mii de euro – ar fi fost destul de greu de suportat individual.

De la coafura la saune si jacuzzi din lemn

Paul Radu a detinut doua saloane de coafura in Bucuresti, la care – in mod surprinzator - a renuntat. De ce? Nevoia de implicare 100%, care ii lipseste antreprenorului in momentul de fata. In prezent, lucreaza ca partener intr-un salon din Dorobanti, nu exclude posibilitatea de a detine un altul, dar spune ca programul flexibil ii permite sa se concentreze pe cel de-al doilea business, WoodSpa.

“Orice om se plictiseste, nu ai cum sa faci 15 ani acelasi lucru cu aceeasi placere sau determinare. Ideea de coafor e foarte frumoasa si imi place sa cred ca am un segment de clienti care vin la mine pentru ca le place ce fac, nu doar pentru ca ma pricep. Dar ma gandesc totodata la un business pe care sa il conduc si sa il sustin nu cu aceeasi implicare ca intr-un coafor. Aici, oamenii vin la recomandare, la persoana, nu vin pentru un brand anume”, spune Paul.

In paralel cu pasiunea pentru coafura, antreprenorul vine cu un concept nou pe piata romaneasca - piscine, saune si jacuzzi din lemn - si vrea sa-si transforme produsele intr-un brand de sine statator, precum a devenit Jacuzzi.

Ideea unei astfel de afaceri i-a venit in timpul unei excursii la o pensiune din Suceava, unde a constatat ca toata atractia era in interior, nicidecum outdoor. “Era un peisaj superb, dar toata distractia era in interior, mese de biliard, jacuzzi, afara era doar parcarea. Am zis ca ma ocup eu de amenajarea spatiului exterior, ca e un segment care merita”, spune Paul.

In loc sa amenajeze spatiul cu leagane si foisor, Paul s-a orientat catre saune si piscine din lemn, tocmai in ideea de a fi cat mai aproape de natura. A inceput in urma cu doi ani sa contureze afacerea, insa vanzarea efectiva a inceput in urma cu un an.

Investitia initiala a fost de 10.000 de euro si a constat in achizitionarea unui numar de produse de la un producator finlandez. Momentan se rezuma doar la cazi, saune si piscine si nu are in plan sa-si mareasca oferta pana nu obisnuieste piata romaneasca cu un astfel de consum, care surprinzator este in crestere.

“E genul de afacere in care incepi cu cat ai, rezultatul e in egala masura cu investitia. Daca nu, suplinesti foarte mult prin puterea de a promova brandul”, spune antreprenorul. Pana acum, WoodSpa s-a vandut online, mai mult prin recomandari si cunostinte si mai putin prin promovare.

Preturile produselor Woodspa pornesc de la 2.000 de euro si pot ajunge pana la 12.000. In medie, antreprenorul vinde in jur de 15.000 de euro lunar, atat catre companii, cat si catre persoane fizice.

Paul Radu a lansat WoodSpa alaturi de Alex Dona, managing partner la site-ul de satira Times New Roman, partenerul sau de afaceri, fiecare avand participatii egale in business. Cei doi tintesc o cifra de afaceri de un milion de euro in urmatorii doi ani, se gandesc la francizarea business-ului, dar mai ales isi doresc sa faca din Woodspa cel mai recunoscut brand in ceea ce priveste relaxarea outdoor.