Vrei sa inveti cum sa pornesti in afaceri de la profesionisti, intr-o atmosfera relaxata de tabara? start-up.ro lanseaza prima editie a Startup Your Life.

Startup Your Life este prima editie a taberei antreprenoriale a start-up.ro. Cu aceasta ocazie, sunt invitate 25 de persoane care vor sa aiba propria afacere sau sa invete secretele promovarii si administrarii unei afaceri mai bine intr-un training intensiv de trei zile.

Participantii vor fi asteptati de mentori cu experienta in domeniul antreprenorial care ii vor trece prin etapele de baza ale crearii unei companii: cum deschizi o firma si la ce sa ai grija, ce unelte sa folosesti pentru a administra compania, cum sa te promovezi in mediul online, cum sa te prezinti pe tine si afacerea ta. Tabara de antreprenoriat va avea o zi teoretica, dar si o zi in care cunostintele vor fi aplicate in workshop-uri.

Pe langa toate acestea, atmosfera va fi una relaxanta, reprezentand o oportunitate excelenta de networking, permitandu-ti sa afli de la specialisti si antreprenori cu experienta cum au crescut afacerea si sfaturi personalizate pentru ideile tale de business.

Tabara va fi organizata intre 22 si 24 iunie, in apropiere de Bucuresti. Locul evenimentului va fi anuntat in curand, odata cu toate detaliile si conditiile de participare. Evenimentul va fi impartit pe trei zile: o zi introductiva in lumea afacerilor, una teoretica si una in care participantii vor aplica practic cunostintele din tabara, inclusiv in cadrul unei sesiuni de prezentare a ideilor de afaceri, la finalul careia se vor oferi si premii.



Inscrie-te gratuit la acest link!

De ce sa participi la tabara Startup your life:

Vei invata, de la profesionisti din industrie, cum sa lansezi o afacere, la ce trebuie sa fii atent si ce lucruri legale sa iei in considerare.

Vei invata cum sa promovezi ieftin un business, prin Facebook, Google sau online marketing.

Vei discuta cu specialisti in accesarea de fonduri, pentru a afla ce trebuie sa stii atunci cand aplici.

Vei afla cum sa te prezinti in fata unui posibil investitor sau partener de afaceri.

In tabara vor participa si antreprenori cunoscuti, care vor povesti cum au trecut peste cele mai mari probleme si iti vor spune de ce capcane sa te feresti daca vrei sa renunti la jobul actual si sa fii antreprenor.

Vom fi sesiuni practice: speed dating in care obtii consultanta rapida cu trainerii participanti, vei invata cum sa aplici practic o campanie de Facebook Ads si, la final, pitching cu premii.

