Tot mai multi romani isi doresc sa isi testeze spiritul antreprenorial si sa porneasca o prima afacere. Debutantii in afaceri au deschis in ultimii sase ani peste 33.000 de companii, constructiile si transportul rutier de marfuri fiind, de departe, cele mai cautate domenii, se arata intr-un studiu Creditinfo Romania, companie specializata in furnizarea produselor si serviciilor de management al riscului comercial.

Magazine online, service-uri auto, restaurante si saloane de infrumusetare sunt alte idei de business in care antreprenorii debutanti si-au pus cele mai multe sperante.

Avantul antreprenorial al romanilor este cu atat mai mare cu cat statul a lansat de-a lungul timpului mai multe programe de sprijinire a debutantilor in afaceri. Un astfel de exemplu este programul de stimulare a infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor, asa-numita Lege SRL-D (OUG 6/2011), a dus la infiintarea a 33.283 de companii de tip SRL-D. Dintre acestea, 1.387 (4,16%) au ca obiect de activitate lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, 1.383 (4,15%) isi desfasoara activitatea in transporturi rutiere de marfuri, 1.184 (3,5%) activeaza in domeniul comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, 1084 (3,25%) in intretinerea si repararea autovehiculelor, 1.078 (3,23%) coafura si alte activitati de infrumusetare, 929 (2,79%) comert cu amanuntul in magazine nespecializate, 881 restaurante (2,64%), respectiv 773 (2,32%) activitati de consultanta pentru afaceri si management.

„Cel mai mare numar de companii SRL-D au fost infiintate in domenii in care cunostintele antreprenoriale nu sunt atat de importante. Transportul rutier, manipularea utilajelor de constructii (buldoexcavatoare, buldozere) sau service-urile auto nu necesita cunostinte financiare sau de marketing, mult mai importante fiind capacitatea de a manipula sau repara utilaje. De asemenea, comparativ cu alte domenii, in acest tip de activitati este pretabila folosirea intermediarilor ori transferul clientiilor”, explica Aurimas Kacinskas, managing director Creditinfo Romania.

Cele mai multe companii SRL-D au fost infiintate in Municipiul Bucuresti (4.643 infiintate, din care mai sunt active 4.423), Cluj (3.969/3.839), Timis (2.069/1.959), Dolj (1.350/1.305), Brasov (1.275/1.208), Maramures (1.546/1.430), Bihor (1.026/996) si Galati (1.088/1.056), iar cele mai putine in Covasna (62/59) si Ialomita (79/74).

Dificultati financiare pentru companiile SRL-D

In medie, sunt radiate in fiecare an 7% din companiile care functioneaza in Romania. In cazul companiilor SRL-D, procentul este mult mai mic: doar 2,71% (900) din companiile infiintate pe baza Legii SRL-D au fost radiate. Din totalul companiilor SRL-D 23,31% nu au depus situatii financiare. Totusi, doar mai putin de jumatate, respectiv 48% din companiile SRL-D, au raportat indicatori financiari, restul de 28,7% fiind firme nou infiintate care inca nu a fost necesar sa depuna situatii financiare).

Dintre cele care au depus situatiile financiare, 55,4% au capital propriu pozitiv, iar 44,6% au raportat dificultati financiare, fiind considerate intreprinderi in dificultate. Cele mai multe firme cu bilant pozitiv sunt cele infiintate in anul 2015 (41,27% sunt in dificultate, fata de 51,2% in cazul companiilor SRL-D infiintate in 2011, respectiv 51,55% in cazul celor inregistrate in 2012 – carora le-a expirat perioada de facilitati).

In primii doi ani de la debutul programului, mai mult de jumatate din companiile SRL-D inregistrau capitaluri proprii negative, cu mult peste media nationala. In schimb, ponderea companiilor SRL-D aflate in dificultate, dintre cele infiintate dupa anul 2013, a fost mai mica de 44%, adica sub media nationala.

In acelasi timp, companiile tip SRL-D inregistreaza cifre de afaceri de pana la sase ori mai mici decat SRL-urile. Astfel, potrivit studiului Creditinfo, companiile SRL-D infintate in anul 2011 au cifre de afaceri de 120.000 lei, fata de 610.000 lei, cat au fost cifrele de afaceri ale SRL-urilor infiintate in acelasi an. La nivelul anului 2015, cifra raportul sa fie si mai mare: 29.000 de lei cifra de afaceri medie in cazul SRL-D, fata de 179.000 de lei in cazul SRL.

Si atunci cand vine vorba de profitul mediu cifrele sunt defavorabile companiilor tip SRL-D, care inregistrau un profit mediu anual de 16.000 de lei in 2011, in vreme ce in cazul SRL profitul mediu anual era de 49.000 de lei. In anul 2015, profitul mediu a fost mai mic in cazul ambelor tipuri de companii: 8.000 de lei in cazul SRL-D, fata de 25.000 de lei in cel al SRL-urilor.

Si in privinta numarului de angajati SRL-urile stau mai bine, cu o medie de putin peste 2 angajati, fata de 1 angajat in medie in cazul SRL-D.