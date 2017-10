Zitec, furnizor major de solutii, servicii si produse tehnologice personalizate din Romania, alaturi de Google, a inaugurat primul hub din Moldova , din cadrul programului Atelierul Digital, menit sa ofere consultanta practica in online companiilor mici si mijlocii. Astfel, incepand cu 2 octombrie, antreprenorii si micii intreprinzatori din Iasi se vor putea intalni cu experti in online, in cadrul noului hub, care isi are sediul in cladirea Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii Alexandru Ioan Cuza.

Antreprenorii din Iasi se numara printre primii din tara care au acces la cunostinte, sfaturi practice si consultanţa in digital de la experti instruiti de Zitec in hub-ul dezvoltat de Google, in parteneriat cu Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, la inceputul acestei luni.

De asemenea, activitati similare, menite sa reuneasca expertii in online si reprezentantii IMM-urilor au fost demarate si in Bucuresti, incepand cu 15 iulie, urmate de Brasov si Constanta, de la 2 octombrie. Aceste demersuri fac parte din programul Atelierul Digital, pe care Google il desfasoara in Romania din 2016 si in cadrul caruia Zitec este partener.

„Ne bucuram ca demersul pentru digitalizarea Romaniei prinde contur, inaugurarea hub-ului din Iasi fiind un pas important in acest scop. Astfel, antreprenorii ieseni sunt printre primii care vor beneficia de intalniri fata in fata si consiliere concreta de la experti in online instruiti de Zitec”, a declarat Alexandru Lapusan, CEO si Fondator Zitec.