Indiferent ca lucrezi la stat sau privat, ca angajat beneficiezi de 12 zile libere in 2017, din care 10 sunt in cursul saptamanii si multe dintre ele legate de weekend. In plus, la acestea se adauga cele cel putin 21 de zile de concediu legal. Iata, asadar, cand nu trebuie sa mergi la job si unde poti sa calatoresti fara sa cheltuiesti o avere, potrivit recomandarilor Momondo.ro.