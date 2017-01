Zborurile charter din Bruxelles, Paris si Beirut sunt operate de Blue Air, incep din luna mai si au loc o data pe saptamana. Din fiecare destinatie sunt asteptati cate 1.000 de turisti pe litoralul romanesc, in principal pentru Mamaia si mai nou pentru Vama Veche. Totodata, Blue Air va opera 4 zboruri charter saptamanal din Tel Aviv, ceea ce inseamna 7.000 de turisti straini in plus.

"Noi va trebui sa acoperim 25 de ani in care nu s-a facut promovare in aceste tari, nici acum nu o face statul. Acum trei ani nu vorbeam de fapt aproape deloc de turisti staini pe litoral, decat ocazional, iar acum ne propunem 10.000 in aceasta vara", spune Corina Martin.

De asemenea, intre 2 si 5 februarie, Asociatia Litoral-Delta Dunarii participa la Targul de Turism al Belgiei, unde va avea loc o conferinta de presa de prezentare a Mamaia, Vama Veche si Delta Dunarii, impreuna cu Blue Air, si va lansa catalogul Litoral si Delta Dunarii 2017 pentru piata Benelux.

In plus, Corina Martin spune ca vrea sa promoveze litoralul romanesc si Delta Dunarii la Targul de Turism de la Moscova si ca a primit invitatie de participare la Sankt-Petersburg.

"Ne doream un charter Moscova-Constanta, asta ar inseamna primele serii consistente de turisti rusi, nu ceva ocazional. O linie charter ar deschide piata litoralului romanesc catre Rusia si atunci am putea sa discutam altfel. Din pacate, insa, nu a existat un buget, degeaba te duci sa faci prezentarea Romaniei ca destinatie turistica daca nu vii cu un buget de promvoare. Bulgaria s-a dus imediat dupa noi, a investit cateva milioane de euro acolo si s-a vazut", a explicat Martin.

Cat despre o posibila inlocuire a litoralului turcesc cu cel romanesc in preferintele turistilor rusi, Martin spune ca "nu putem spera atat de departe deocamdata" intrucat litoralul turcesc ofera un produs consacrat, care nu mai are nevoie de foarte multa promovare. "Sunt foarte multi ani, peste 20, de cand noi nu am facut promovare in Rusia. Nu poti sa repari aceasta absenta de peste 20 de ani cu niste actiuni sporadice si o simpla participare la un targ", subliniaza presedintele Asociatiei Litoral-Delta Dunarii.

Corina Martin estimeaza ca pe litoralul romanesc vor ajunge in aceasta vara peste 2,2 milioane de turisti, din care 9.000-10.000 turisti straini.

Sursa foto: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com