Numarul de straini ca vin efectiv pentru vacanta in Romania, de 800.000 pe an, este "de ras" si ca tara nu am reusit sa organizam niciun zbor charter din Europa, ci din Israel, ceea ce reprezinta o pierdere mare. Astfel, noul Guvern ar trebui sa se gandeasca la o strategie de incoming, sa creasca bugetul de promovare si sa mearga cu promovarea pe tari-tinta, ca Rusia, Polonia, Ungaria, considera Alin Burcea, proprietarul Paralela 45 si presedinte ANAT.

"Noi, cu 2 milioane de euro (n.r.: bugetul actual), am luat niste standuri la targuri si atat. Cu 10 milioane de euro poti sa alegi niste tari tinta (pentru promovare): eu m-as duce pe Rusia si China. Ce a facut ANT anul trecut a fost senzational: au fost 2 oameni acolo si au venit 33 de turoperatori", spune Alin Burcea.

El sustine ca este necesar sa fie facuta promovare prin spoturi si panouri publicitare pe piata rusa, in valoare de 2,5 milioane de euro. "Nu poti sa dai banii astia in toate tarile. Trebuie sa alegi niste tari tinta. Rusia este o tinta foarte importanta. Si China. Noi, Paralela 45, de exemplu, cautam in momentul de fata sa angajam vorbitori de limba chineza. Sunt 50 de milioane de chinezi care pleaca in vacanta, piata chineza este nelimitata, are 1 miliard jumatate de locuitori", mai spune proprietarul agentiei de turism.

Astfel, Alin Burcea se asteapta ca Ministerul Turismului sa gandeasca o strategie pe incoming, care sa includa atat un buget pentru promovare, cat si facilitati pentru agentiile care vor sa aduca turisti straini, cum ar fi scaderi din impozitul pe profit in functie de numarul de straini adusi in vacanta in Romania. In prezent, doar 40 de agentii din tara fac incoming, ceea ce este un numar infim comparativ cu 2.200 de agentii care duc romani in strainatate.

Pana in ‘89, Marea Neagra era Marea maghiara. Era plin de turisti unguri.

In plus, Burcea propune ca agentiile care merg la targuri internationale sa fie scutite total sau partial de costuri, "care sunt mari", in jur de 2.000 euro pe targ. "Cum poti sa aduci turisti decat daca mergi la targuri? In plus, este vorba de materialul cu care te prezinti: pliantele sunt depasite, trebuie site-uri de incoming foarte bine gandite", mai spune presedintele ANAT.

De asemenea, el vrea sa fie infiintata o scoala de incoming, ori de catre ANAT, ori in colaborare cu Ministerul Turismului, pentru ca agentii de turism sa fie invatati cum sa atraga turisti straini.

"Noi avem un numar de turisti straini de ras, 800.000 de turisti pentru vacante este de ras. Ganditi-va ca avem 50.000 de turisti straini pe litoral. E jenant! Iar turistii care vin organizat cu chartere vin din Israel. Cum adica? Din toata Europa nu vine niciun avion si vin doua avioane (n.r. doua zboruri charter pe saptamana) din Israel. Eu din Ungaria vreau sa aduc. Mi se pare ca suntem tampiti ca nu reusim sa aducem din Ungaria. Eu cred ca turistii straini care vin cel mai mult in Romania sunt unguri. Vin cu autocarele, vin organizat. Si ca sa va dau titlu (spune glumind), daca reusesc sa aduc un numar mare de turisti din Ungaria, pun steagul unguresc pe hotel. Si romanesc, dar si unguresc", a declarat Alin Burcea. Surpriza pe litoral: turistii din Bruxelles si Paris vin in Mamaia

El a explicat ca de trei ani incearca sa aduca turisti din Ungaria, insa nu a gasit un partener de afaceri care sa vrea sa investeasca in Romania.

"In principal, vreau sa ii aduc pe litoral pentru ca ei nu au mare. Pana in ‘89, Marea Neagra era Marea maghiara. Era plin de turisti unguri. Cred ca veneau o suta si ceva de mii de unguri pe an. De ce nu vin acum? Pentru ca au oferte bune pe Grecia, cum avem si noi. Incomingul nu creste intr-un an. Ce sadesti astazi iti iese in trei ani. Este vorba de a aduce inapoi turisti din tarile estice", considera proprietarul Paralela 45, care spune ca, anul acesta, agentia lui va aduce trei grupuri de turisti din Rusia.

Citeste si Daca acum venim cu PR destept, anul urmator explodam din punct de vedere al sosirilor turistice.