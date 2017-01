Compania a lansat o croaziera de 120 de zile, cu plecare din portul Civitavecchia, Italia, pe 4 ianuarie si intoarcere pe 2 mai, in acelasi loc. Pachetul include cazarea la bordul navei de croaziera in functie de cabina aleasa, toate mesele la bordul navei, dar si 15 excursii optionale, potrivit News.ro.

Navele de croaziera vor opri practic pe toate continentele. Intre destinatiile in care ajunge vasul sunt: Italia, Franta, Spania, Portugalia, Caraibe, Columbia, Panama, Costa Rica, Mexic, SUA, Noua Zeelanda, Australia, Singapore, Malaezia, Thailanda, India, Maldive, Emiratele Arabe Unite, Oman, Egipt, Grecia.

”Exista cereri pentru croazierele in jurul lumii. Oferte inedite vor exista totdeauna pentru turisti. Orice ne-ar cere un client, noi trebuie sa avem si sa-i putem oferi toate rezervarile in cinci minute (in cel mai scurt timp sau conform standardelor Lufthansa City Center, pe care le respectam)”, a aratat Antonio Nitu (foto).

Acesta afirma ca exista si croaziere all inclusive in care costurile pentru o zi sunt ”mai mici decat daca ai sta acasa”, spune Antonio Nitu. ”O astfel de croaziera se lanseaza o singura data sau de doua ori pe an. Mai mult, in perioada urmatoare, vom lansa si alte croaziere de si mai lunga durata”, spun reprezentantii Aerotravel.

La nivelul anului 2016, Aerotravel a vandut 2.800 de croaziere, din care 400 erau numai in Caraibe. Aerotravel este una din cele mai mari agentii de turism din Romania cu vanzari cumulate de 151 milioane lei in 2016, pentru cele trei companii din grup.