Salina Turda este cel mai vizitat obiectiv turistic public din Romania, cu un record de 618.000 de turisti care au coborat anul trecut in galeriile minelor. Iata cum a fost transformat acest loc unic in lume dintr-un depozit pentru branzeturi in cel mai spectaculos spatiu subteran de pe glob, care a fost si decor pentru filme.

"Salina Turda este un unicat in lume pentru ca se gasesc doua forme de exploatare in acelasi loc: o forma conica si o forma trapezoidala. Nicaieri in lume nu exista o astfel de salina". Cu aceasta afirmatie, ghidul nostru incepe turul in Salina Turda, "o minune a naturii" si unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania.

Apoi, tanarul continua sa "sape" tot mai mult in istorie si ne da verdictul sumbru de la inceput de secol XX si o veste cu un gust amar, nici macar sarat, despre realitatea de astazi.

"Mina pe care o vizitam este din 1690 si a fost inchisa in 1932. Din 1932 nu se mai exploateaza sare in Salina Turda, desi avem sare care poate aproviziona tot globul aproximativ 100 de ani. Toata mina a fost exploatata cu munca manuala, dalta, ciocan si tarnacop. In 1929 a inceput o criza economica care a tinut pana in '33 si in '32 mina a dat faliment. In zilele noastre nu mai este rentabil sa exploatezi sare dintr-o mina", ne asigura ghidul nostru. Explicatia transanta vine imediat: "spre exemplu, la Salina Praid o tona de sare costa vreo 20 de euro si un bilet de intrare costa 30 de lei", spune el resemnat si usor ironic in acelasi timp, dand de inteles ca iesirea dupa turisti este un pariu sigur fata de coborarea minerilor in mine.

Revenind la trecut, Salina Turda a folosit ca adapost antiaerian in perioada celui de - Al Doilea Razboi Mondial si ca adapost pentru branzeturi in perioada comunista, mai exact din 1950. Ulterior, din 1992, Salina Turda a capatat statutul de obiectiv turistic si a fost deschisa astfel publicului larg. Chiar si asa, Salina Turda a continuat mai degraba sa fie un fost loc de unde se exploata sare decat o atractie turistica majora. Totul pana in 2010.

Salina Turda, operatiunea "iesirea la lumina": de la neexploatat sare la exploatat potentialul turistic

Cum spuneam, totul pana in 2010. Sau mai exact pana in ianuarie 2008. Atunci a inceput modernizarea Salinei Turda, printr-o investitie de 5,8 milioane de euro, din care 63% din fonduri europene si restul contributia Consiliului local Turda si Consiliul judetean Cluj.

Asa ca, in urma modernizarii, de care astazi turistii de bucura, a rezultat:

Mina Rudolf : au fost construite un lift panoramic, o pista de minigolf, doua piste de minibowling, un teren de sport, un amfiteatru cu 180 de locuri, un carusel si a fost amenajat un loc de joaca pentru copii.

: au fost construite un lift panoramic, o pista de minigolf, doua piste de minibowling, un teren de sport, un amfiteatru cu 180 de locuri, un carusel si a fost amenajat un loc de joaca pentru copii. Mina Terezia a fost deschisa publicului, accesul pe vatra minei fiind posibil prin circulatie pe compartimentul cu scari sau cu un ascensor. A fost amenajat lacul subteran pentru a oferi turistilor o plimbare romantica cu barca la 112 m in adancul muntelui de sare.

a fost deschisa publicului, accesul pe vatra minei fiind posibil prin circulatie pe compartimentul cu scari sau cu un ascensor. A fost amenajat lacul subteran pentru a oferi turistilor o plimbare romantica cu barca la 112 m in adancul muntelui de sare. Mina Ghizela (sala stationar) a fost amenajata si transformata pentru a deservi exclusiv activitatea de tratament balnear.

(sala stationar) a fost amenajata si transformata pentru a deservi exclusiv activitatea de tratament balnear. Pavilion intrare - a fost amenajata a doua intrare in salina, din Valea Sarata, zona Durgau.

Asadar, din ianuarie 2010, Salin Turda arata asa, cum vedeti in poze. Aproape as putea spune ca are un aer de superioritate sau de Occident intrucat aproape ca o sa spuneti uimiti, dar bucurosi in acelasi timp, ca "nu se poate asa ceva in Romania".

Salina Turda, de la o mina de sare la o mina care sare dupa turisti

Probabil asa au zis si straini, caci Salina Turda i-a impresionat suficient incat sa fie laudata in zeci de publicatii in lume. De la "cel mai spectaculos loc subteran din lume" in Business Insider la "un loc extraterestru" pe CNN, Salina Turda a fost prezentata la superlativ. Si de acolo, an de an, in mina de sare a inceput sa "sara" si numarul de turisti, inclusiv turisti straini, pana cand Salina Turda a devenit cel mai vizitat obiectiv turistic public din Romania si a doua cea mai vizitata salina din lume.

"Trendul anului 2016 fata de 2015 a fost clar in crestere, de la 580.000 am crescut la 620.000. In 2016 si 2015 am realizat o promovare intensa pe plan extern. Anul trecut, din statisticile pe care le avem, 25-30% au fost turisti straini. Pe primul loc a fost Ungaria, apoi a fost Israel. Dupa care urmeaza Polonia, am avut turisti intr-o proportie considerabila inclusiv din Statele Unite, dar si din Japonia si China", spune Simona Baciu, directorul general al Salinei Turda, a carei companii are venituri anuale de 15 milioane de lei.

Salina, care poate fi vizitata zilnic intre 9 si 16, cu pretul standard de 15 lei pentru copii, elevi, studenti, pensionari si 30 lei adulti, a fost, de asemenea, decor pentru filmul american "Nameless" si este o atractie principala pentru vedetele internationale care au ajuns in zona.

"Nu exista vedete care sa fie prin zona si ne viziteze. Una dintre vizitele marcante ale anului trecut a fost cea a ambasadorului Statelor Unite in Romania, iar dupa aceasta vizita am initiat si o colaborare. Drept urmare promovarea noastra in Statele Unite a crescut mult si a crescut si numarul de turisti", adauga Simona Baciu.

Ea recunoaste totusi ca o contributie importanta au avut si festivalurile din vara, Electric Castle si Untold, la care au participat 420.000 de oameni, dintre care cel putin 40.000 turisti straini. Prin urmare, vizitatori ai Salinei Turda.

Insa, oricum ar fi, Salina Turda a fost vizitata anul trecut de atat de multi turisti incat salina insasi este sufocata. Intr-o singura zi au fost in vizita 8.300 de oameni, ceea ce a crescut temperaturile salinei de la 10-12 grade Celsius la 16-18 grade Celsius, ceea ce e prea cald si daunator pentru "paradisul subteran". Astfel, cum salina este aerisita in mod natural, Consiliul local s-a gandit sa instaleze aparate de aerisit si automat racirea spatiului, proiect care este in plan pentru acest an. Iar planurile nu se opresc aici.

In jurul salinei, au iesit la lumina si unitatile de cazare: hotelul Potaissa (3 stele), construit de compania care administreaza salina si unitati private, cu preturi de la 90 la 230 lei/noapte/camera dubla. Si pentru ca nu este de ajuns, hotelul companiei va avea si baza de tratament, intrucat Turda este statiune balneo-climaterica. In plus, primarul localitatii a anuntat ca are in plan construirea unui hotel de 5 stele, in urmatorii ani. Asa se intampla cand Salina Turda devine, dintr-un loc rece, sumbru si intunecat ascuns in pamant, un paradis subteran in vazul tuturor.

Sursa foto: Marinela Oprea/Wall-street.ro