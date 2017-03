Desi plata online este tot mai incurajata si mai folosita, turismul este inca in urma la acest capitol, intrucat romanii sunt reticenti la introducerea datelor de pe card pe site-uri de vacante, mai ales daca acestea costa peste 800 de euro, sustine Madalin Mancila, directorul general al agentiei de turism corporate Millennium Tour.

Madalin Mancila, care este si specialist in marketing, spune ca 90% din turistii romani cauta online inainte sa cumpere o vacanta si din acestia 70% platesc in mediul offline, adica in agentie.

"Cred ca in trei ani se va schimba putin situatia, pana si parintii nostri au invatat sa navigheze online. Acum recunosc ca ne ajuta foarte mult si diminuarea comisioanelor la integratorii de plati online. Ganditi-va ca pe o piata unde marja medie este de 8% (marja de profit in turism) sa ai comision 3%-3,5% la tranzactii online este enorm. Acum s-au mai schimbat lucrurile, comisioanele sunt sub 1% la integratorii de plati online si ne simtim mult mai confortabil sa incurajam platile online", a declarat Madalin Mancila, la lansarea site-ului de vacante si circuite Concediu.com, un proiect al Millennium Tour.

Ca peste tot, sunt si exceptii, dar pe turism mai greu.

Romanii platesc online city-break-uri, insa sunt reticenti cand vine vorba de sejururi si circuite, pentru ca implica sume mai mari. Asa ca romanii aleg sa plateasca in agentia de turism atunci cand merg intr-o vacanta de 800-1.200 euro “si chiar si mai jos”, potrivit lui Mancila. Ei platesc “foarte usor” cu cardul online biletele de avion pentru ca tranzactia este mica. “Ca peste tot, sunt si exceptii, dar pe turism mai greu”, spune directorul general Millennium Tour.

Insa, pe Concediu.com, biletele de avion nu vor fi disponibile la vanzare ca produs individual, ci la pachet cu rezervarea pentru cazare. In site sunt integrate pachete de vacante de la sase touroperatori, dar si cazare printr-un program specific care ofera acces la 100.000 de hoteluri.

Concediu.com este un proiect cu target nisat, in general tineri, care sunt deschisi sa plateasca online, insa va exista si un call-center pentru eventuale probleme in timpul rezervarii online.

“Nu avem in momentul de fata un call-center care sa functioneze 24 din 24 de ore, insa el este pe lista. Cand o sa avem toata tehnologia implementata, va fi pornit si call-centerul”, spune Madalin Mancila. In prezent, pentru Concediu.com lucreaza 9 consultanti pe ticketing si travel.

Suntem constienti ca un produs nu mai poate creste organic astazi.

Mancila subliniaza ca exista competitori pe aceasta nisa – vanzare de vacante online, insa in acelasi timp oportunitatea de a creste aceasta piata online este “uriasa”.

Proiectul Concediu.com a fost lansat cu o investitie initiala de 100.000 euro, insa aceasta va creste la 1 milion de euro in urmatorii cinci ani. Din aceasta suma, peste 60% va reprezenta bugetul de marketing pentru promovare, in special in online.

“Suntem constienti ca un produs nu mai poate creste organic astazi. Este valabil si pentru Facebook, asa se intampla si in Google. Eu nu pot vedea o postare de-a voastra daca nu dati boost. Nu as avea nicio problema sa platim conversiile, atata timp cat ele sunt de calitate”, spune directorul general Millennium Tour.

Planul fondatorilor Concediu.com este sa vanda proiectul in cel mult cinci ani.

Millennium Tour este o agentie de turism corporate travel, lansata pe piata in 1999. In 2005 a creat portalul de rezervari de bilete de avion, Paravion, care a fost cumparat in 2006 de catre agentia de turism Happy Tour, detinuta de fondul spaniol de investitii GED. La finalul anului 2016, cifra de afaceri a Millennium Tour a fost de aproximativ doua milioane de euro.

