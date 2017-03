In Romania, biletele de avion au reprezentat cel mai bine vandut produs din portofoliul Paravion, generand 84% din business-ul companiei. Topul este completat de city break-uri, vacante si hoteluri, urmate de segmentele serviciilor aditionale, precum asigurarile de calatorie, care au fost la mare cautare in randul turistilor.

"Anul acesta tintim o crestere de 30% a afacerilor Paravion, de pana la 70 de milioane de euro, dar si un avans al afacerilor Bavul.com, de pana la 29 de milioane de euro", estimeaza Remus Visan.

Tranzactiile finalizate de pe mobil, crestere de 400%

„In 2016, tranzactiile finalizate de pe dispozitivele mobile au inregistrat o crestere de 400% comparativ cu anul precedent, o evolutie foarte frumoasa, la care ne asteptam, avand in vedere investitiile realizate pe acest segment si faptul ca online-ul continua sa-si pastreze dinamica cu care ne-a obisnuit. Suntem in perioada in care mobilitatea incepe sa traseze trendurile in materie de turism digital”, declara Remus Visan, director general al Paravion.

De asemenea, numarul tranzactiilor de cautare generate de clientii Paravion in 2016 a atins pragul de 175 de milioane de cautari, in crestere cu circa 40% fata de anul precedent.

Amsterdam, destinatia preferata de romani in 2016

„Capitala Olandei s-a remarcat drept cea mai populara destinatie in randul romanilor in 2016, datorita ofertelor avantajoase pentru biletele de avion disponibile pentru aceasta destinatie in portofoliul Paravion, dar si ca urmare a renumelui castigat de Amsterdam ca fiind unul dintre orasele in care odata ajuns, iti doresti sa ramai pe termen nedeterminat. In topul destinatiilor catre care au zburat romanii anul trecut au intrat si Istanbul, Munchen, Paris si Frankfurt”, afirma Remus Visan, director general al Paravion.

Comparativ, in 2015, primele doua pozitii ale topului erau completate de aceleasi orase, cu mentiunea ca Istanbul conducea topul. Dupa Istanbul si Amsterdam, romanii au mai zburat spre Paris, Viena - care anul acesta a iesit din top 5, si Munchen.

La nivelul bugetelor medii alocate de romani in 2016, acestea difera in functie de tipul de vacanta pentru care au optat. Astfel, pentru un city break, turistii au platit, in medie, circa 240 de euro de persoana, tarif ce a inclus bilete de avion dus-intors si doua nopti de cazare la hotel de 3*, cu mic dejun inclus, in timp ce pentru pachetele de tip charter, turistii au pus deoparte 600 de euro de persoana. Tariful a inclus transportul cu avionul, transfer de la si catre aeroport si sapte nopti de cazare la hotel de 4*, cu demipensiune.

„Au fost si romani care au optat pentru destinatii atipice, precum cele exotice. Pentru biletele de avion dus-intors catre o destinatie exotica, transferul de la si catre aeroport si sapte nopti de cazare la hotel de 4*, cu demipensiune, turistii au alocat un buget mediu de 1.600 de euro de persoana”, declara Remus Visan.

In ceea ce priveste bugetul mediu alocat de catre romani pentru biletele de avion cumparate in 2016, acesta a fost de aproximativ 260 de euro de persoana pentru companiile de linie, Paravion inregistrand o crestere semnificativa pentru destinatiile din afara Europei. Pentru biletele de avion low cost, romanii au alocat circa 94 de euro de persoana.

Conform datelor companiei, aproximativ 35% din totalul pachetelor vandute in 2016 au fost rezervate in lunile mai si iunie, preponderent pentru vacante de tip charter. Octombrie si noiembrie au fost lunile cu cele mai multe rezervari in materie de bilete de avion, fiecare generand aproximativ 12% din totalul rezervarilor din 2016.

Aproximativ 70% din totalul pachetelor turistice vandute de Paravion in 2016 au fost achizitionate in doua rate, prima reprezentand avansul la inscriere, iar a doua fiind diferenta achitata cu doua saptamani inainte de plecare.

Paravion este astfel una dintre cele mai mari agentii din Romania. Pe piata online concureaza cu Vola.ro, Tripsta.ro, Fly-go.ro si eSky.ro.