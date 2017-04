Sharm El Sheikh, cea mai cunoscuta statiune egipteana, datorita recifurilor de corali, a reinceput sa atraga turisti straini, inclusiv romani, intrucat autoritatile locale sustin ca au inasprit masurile de securitate si garanteaza "siguranta 100%" in regiune, mai ales dupa prabusirea avionului rusesc in octombrie 2015. Totusi, isi va recapata statiunea "sarmul" de altadata?

Dupa doi ani lipsa pe piata romaneasca, pe 1 aprilie a fost operat primul zbor charter intre Bucuresti si Sharm El Sheikh, cu 120 de locuri. Printre pasageri s-au aflat in jur de 80 de romani, printre care multi tineri de peste 30 ani. Unii au venit cu copii de cativa ani, altii chiar cu copii de cateva luni, ceea ce poate parea surprinzator, mai ales ca destinatia este considerata relativ nesigura.

Ce fac egiptenii pentru a garanta siguranta turistilor

Spre deosebire de orasele europene, in Sharm El Sheikh securitatea poate fi si vazuta. Primul lucru pe care o sa-l observati sunt punctele de control de pe sosea, unde soldatii controleaza masinile personale, mai putin autocarele cu turisti - care de regula sunt insotite de o masina de politie sau de poltisti in interior.

De asemenea, pregatiti-va sa treceti printr-un filtru de control la intrarea in curtea hotelului sau resortului si prin inca unul la usa unitatii de cazare, asa cum sunteti obisnuiti la aeroport. Am mai observat ca sunt soldati care verifica masinile si autocarele cu turisti la intrarea in curtea resortului.

Controale si filtre ca in aeroport sunt si la intrarea in cluburi si la obiective turistice, iar resorturile au propria plaja, ceea ce teoretic elimina posibilitatea ca potentiali atacatori sa intre in resort sau sa ajunga la malul marii.

In plus, guvernatorul Sinaiului de Sud, unde se afla statiunea Sharm El Sheikh si Manastirea Sf. Ecaterina, sustine ca s-au inasprit masurile de siguranta atat in aeroport, cat si in statiune si la obiectivele turistice, mai ales dupa prabusirea avionului rusesc pe 31 octombrie 2015 in Sinaiul de Nord.

"Avem multi ofiteri care asigura securitatea in oras, avem Politia, Armata, Serviciile Secrete si chiar fortele navale care securizeaza orasul. Vreau sa va asigur ca toti ofiterii lucreaza pentru garanta ca sunteti in siguranta in Sharm El Sheikh. Aeroportul din Sharm El Sheikh este 100% securizat cu noile tehnologii, echipamente de scanare si camere de inregistrare, iar Armata egipteana securizeaza orasul de afara, fiind localizata in munti", a declarat Khaled Fouda (foto jos), guvernatorul Sinaiului de Sud.

De asemenea, guvernatorul garanteaza ca exista “siguranta maxima” si la Catedrala Sf. Ecaterina, care este vizitata zilnic de 2.000 de turisti. In afara de prabusirea avionului rusesc, "altceva nu s-a mai intamplat in Sharm El Sheikh din 2005 (n.r.: cand a fost un atentat terorist)", spune increzator guvernatorul, care face comparatie cu Paris, Londra si Sankt Petersburg, unde au fost recent atentate teroriste.

Guvernatorul garanteaza ca situatia este sub control si in Sinaiul de Nord si ca orice s-ar intampla acolo nu afecteaza partea de sud, fiind o zona aflata la 600 km de Sharm El Sheikh.

Cine mai vine in Sharm El Sheikh: hotelierii pariaza pe Europa, Emirate si Arabia Saudita

In ce priveste atragere turistilor straini, atat guvernatorul, cat si hotelierii sustin ca Sharm El Sheikh isi revine incet-incet si ca lucrurile stau "mult mai bine" decat la inceput de 2016, dupa ce mai multe tari, printre care Marea Britanie si Rusia - din care veneau cei mai multi turisti - au anulat zborurile catre statiunea de la Marea Rosie.

"In prezent, avem 113 zboruri saptamanal catre Sharm el Sheikh, 65 din Ucraina, 4 din Italia, 11 din Arabia Saudita, 8 din Germania, 8 din Iordania, 7 din Turcia si cate un zbor din Belgia, Georgia, Austria, Polonia, Norvegia, Belarus, Kazakhstan, Liban", spune Khaled Fouda, guvernatorul Sinaiului de Sud.

El a tinut sa mentioneze ca in "doua-trei saptamani" va veni in Romania pentru a discuta cu autoritatile si turoperatorii despre siguranta in Sinaiul de Sud si relansarea mai multor zboruri si pe perioade mai lungi.

De ce merg totusi romanii in sejur in Egipt

In prezent, turoperatorul Cocktail Holidays opereaza un zbor charter pe saptamana catre Sharm El Sheikh, iar tuoperatorul Christian Tour va introduce din vara catre statiunea Hurghada.

“Sharm El Sheikh este o destinatie atragatoare pentru romani, o solicitau de multa vreme si acesta a fost unul dintre motivele reluarii cursei charter si a vacantelor in oferta Cocktail Holidays. Peste 1.200 de turisti romani se relaxeaza primavara aceasta in Sharm El Sheikh. Cel putin pe primele curse, din luna aprilie, locurile s-au vandut imediat ce au fost lansate ofertele. Pentru luna mai rezervarile se fac in ritmul obisnuit", spune Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays, care de la Paste opereaza zbor charter in aeronave cu 160 de locuri.

Un sejur in Sharm El Sheikh porneste de la 500 de euro/persoana 7 nopti, all inclusive, hotel de 4 stele si depaseste 1.000 euro de persoana la hoteluri de lux.

Egiptenii spun ca sezonul romanilor in Sharm El Sheikh este scurt si ca ii asteapta si iarna, si vara, intrucat temperaturile nu sunt chiar atat de sufocate pe cat se crede. De altfel, Romania este una dintre pietele pe care hotelierii mizeaza, de cand Rusia si Marea Britanie nu mai trimite turisti in statiunea de la Marea Rosie.

"De cand a fost acel accident, ne-am gandit sa intram pe noi piete. Acum lucram foarte bine cu piata din Ucraina, tot timpul anului, nu doar vara sau iarna. La fel de bine lucram si cu Orientul Mijlociu: avem turisti din Arabia Saudita, Liban, Emirate plus egiptenii nostri, care vin in mod special de sarbatorile nationale, dar si germani", spune Ahmed Abd Almeguid, director de hotel la Sunrise Arabian Beach Resort.

Almeguid mai spune ca a inceput luna cu un grad de ocupare mediu de 60%, insa va incheia cu 75%-80%. 60% este media in Sharm El Sheikh intrucat unele hoteluri sunt inca inchise, potrivit directorului de hotel. "Daca piata din Marea Britanie si cea din Rusia se vor redeschide, gradul de ocupare se va mentine la 90% in Sharm El Sheikh", subliniaza cu optimism Ahmed Abd Almeguid.

Totusi, guvernatorul Sinaiului de Sud sustine ca in jur de 300 de turisti rusi vin aproape zilnic pe cont propriu, cu zboruri de linie, catre Israel si apoi traverseaza in Egipt pentru un sejur in Sharm El Sheikh.

"Prin comparatie, 2010 a un an de varf, cu cel mai mare grad de ocupare, pentru ca Sharm El Sheikh a depins de Rusia si Marea Britanie. Cand cele doua tari au spus stop (zborurilor), gradul de ocupare a scazut, iar multi oameni s-au mutat din Sharm El Sheikh pentru a lucra in Cairo, Alexandria sau Hurghada. Comparand, am pierdut cam 40%", spune CEO-ul resortului de la Marea Rosie.

Si directorul hotelului Sunrise Diamond, Essam Abd El-Kabir, sustine ca “nu putem compara situatia de acum cu cea din 2010”, insa se asteapta ca lucrurile sa se imbunatateasca si sa se apropie de nivelul din 2010.

El spune ca turistii rusi si englezi incep sa fie inlocuiti de ucraineni, germani, polonezi, belgieni si romani, dar si de cei din Arabia Saudita si Algeria. El spune ca 2017 sta mai bine ca 2016 in cifre, fara insa sa doreasca sa le dea, insa garanteaza ca preturile au scazut cu 40%.

"Anul trecut am avut doar 50 de zboruri pe saptamana, adica 10.000 de pasageri pe saptamana, acum sunt 120 de zboruri catre Sharm El Sheikh si ne asteptam sa se dubleze business-ul", spune Essam Abd El-Kabir.

Rixos are un grad de ocupare de 60%, insa in perioada Pastelui creste la 70%, iar in total poti fi cazati peste 1.500 de turisti. “Folosim toate canalele media de la info tripuri, la campanii in social media, pentru a atrage turisti”, conchide directorul resortului din Sharm El Sheikh.

Statiunea Sharm El Sheikh isi poate recapata astfel "sarmul" de altadata, mai ales ca este recunoscuta pentru sistemul all inclusive, atractiv si pentru romani, piscina si sauna, dar in special pentru snorkeling si scuba diving. De altfel, datorita mediului marin multicolor, considerat un paradis subacvatic, despre Sharm El Sheikh se spune ca ar fi mai spectaculos pe apa si in adancuri decat pe uscat.