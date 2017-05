Sefii birourilor de turism din strainatate au transmis, intr-un comunicat catre News.ro, ca au pus la dispozitia conducerii ministerului Turismului contractele de inchiriere a spatiilor din strainatate unde functioneaza birourile, trimitand in acest sens actele de cinci ori in 2016 si 2017. Reprezentantii aduc ca argumente, in sustinerea lor, faptul ca inchirierea sediului biroului sau a locuintei de serviciu se face cu aprobarea ministerului dupa o procedura in care sunt implicate mai multe directii, in conditiile in care ministrul a acuzat diferentele mari dintre chiriile platite pe sediile din afara tarii.

”Faptul ca birourile nu primesc fondurile necesare de la minister pentru achitarea facturilor si ca urmare se acumuleaza restante nu este imputabil sefilor de birou”, spun reprezentantii birourilor de promovare turistica.

Ministerul Turismului a elaborat un proiect de act normativ care prevede, pe langa modificari de organigrama, desfiintarea reprezentantelor externe ale acestei institutii, adica a organismelor care se ocupa cu promovarea turismul romanesc in strainatate si cu atragerea de turisti straini in Romania.

”Suntem indignati de afirmatiile nefondate ale ministrului Turismului, care ii acuza 'in bloc' pe sefii birourilor de promovare externa ca au efectuat cheltuieli nejustificate. Toate cheltuielile facute au fost necesare si legale si au fost insotite de documente justificative. Omisiunile si inregistrarile eronate in evidentele contabile ale Autoritatii Nationale pentru Turism Bucuresti nu pot fi imputate birourilor din strainatate”, arata comunicatul reprezentantilor turistici ai Romaniei.

Ei considera ca anuntul de saptamana aceasta al ministrului Turismului, Mircea Titus Dobre, este o reactie la nemultumirile reprezentantilor mediului privat cu privire la propunerea de HG pentru modificarea structurii organizatorice a ministerului.

”Initial, in propunere se vorbeste doar de inchiderea birourilor. La nemultumirea reprezentantilor din industria turistica, acesta a schimbat declaratia, spunand ca le va redeschide”, mentioneaza comunicatul.

Sefii birourilor externe sustin ca sunt acuzati pe nedrept.

”Atunci cand Curtea de Conturi constata o abatere, stabileste si cine este responsabil si ce masuri trebuie luate. Birourile de promovare nu au fost acuzate de incalcarea vreunei prevederi legale. Domnul ministru a preluat selectiv paragrafe dintr-un raport de audit si le-a prezentat ignorand explicatiile care au fost transmise de mai multe ori si care prezinta realitatea obiectiva. Practic, domnul ministru isi acuza predecesorii de neglijenta in serviciu”, arata comunicatul.

Ei subliniaza ca birourile de turism nu au avut si nu au bugete proprii, iar toate sumele necesare pentru desfasurarea activitatii sunt virate de minister in baza necesarului de fonduri aprobat de directiile de specialitate.

”Discrepanta dintre chiriile platite pentru sediile birourilor este rezultatul conditiilor pietei imobiliare si nu a alegerii sefilor de birou. Faptul ca nivelul chiriei la Varsovia este inferior celui de la Londra este ceva normal, deci 'discrepantele' de care vorbeste domnul ministru nu sunt rezultatul vreunui abuz”, puncteaza sefii birourilor din strainatate.

Ei sustin ca nivelul cheltuielilor birourilor este similar sau inferior cu cel al altor reprezentante in strainatate ale Romaniei, din tarile respective.

”Domnul ministru acuza ca birourile nu au pus la dispozitie conducerii contractele de inchiriere. In fapt, la solicitarea ministerului contractele au fost trimise de trei ori in 2016 si de doua ori in 2017”, mai arata comunicatul reprezentantilor turismului romanesc.

Comunicatul este semnat de: Adina Secara (sef birou Berlin), Alena Dodon (sef birou Moscova), Ioana Podosu (sef birou Roma), Mihaela Mihet (sef birou Paris), Razvan Marc (sef birou Londra), Ruxandra Ana (sef birou Varsovia), Simion Alb (sef birou New York) si Simion Giurca (sef birou Viena).

Actualele birouri de promovare din strainatate vor fi desfiintate, urmand ca in 90 de zile angajatii acestora sa fie rechemati de la post.

Cel mai probabil, birourile de promovare turistica externa vor functiona in viitor la sediile misiunilor diplomatice.

”Necesitatea desfiintarii birourilor externe ale Ministerului Turismului si regandirii modului de reprezentare turistica pe plan international a Romaniei este data atat de analizele interne facute de la preluarea mandatului de catre Ministrul Mircea-Titus Dobre, cat si de datele relevate de raportul Curtii de Conturi privind activitatea fostului ANT in 2015", arata un comunicat emis miercuri de minister.

Institutia de control a constatat nereguli grave in privinta modului de functionare a birourilor de promovare externa si a cheltuirii banilor publici.

Ministrul Turismului a decis sa schimbe semnificativ modul de organizare a activitatii de reprezentare a Romaniei in domeniul promovarii turistice a tarii noastre in strainatate.

In cele 90 de zile, Ministerul Turismului, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Muncii, vor elabora un statut al angajatilor din reprezentantele de promovare turistica externe si un regulament de concurs, in baza caruia sa fie ocupate aceste posturi.

”Viitorii angajati externi vor avea un mandat de patru ani, evitandu-se astfel situatia de angajati pe perioada nedeterminata ai acestor birouri (SUA – 23 ani, Austria – 17 ani, Rusia – 16 ani, Germania – 12 ani, Franta si Italia– 10 ani, Polonia – 8 ani, Anglia – 5 ani), fara un control real al activitatii lor si fara o imagine clara a eficientei la post”, arata Ministerul Turismului.

Ministerul precizeaza ca se doreste ca promovarea Romaniei pe pietele externe sa fie facuta corect, coerent si eficient.

”Astfel, reprezentantii din cadrul birourilor de promovare turistica a Romaniei vor beneficia de autonomie administrativa, dar activitatea lor fi coordonata de sefii misiunilor diplomatice din tarile in care se va considera necesara prezenta institutionala a Ministerului Turismului. De asemenea, Ministerul Turismului va decide relocarea unor birouri de promovare turistica in tari care pot fi furnizoare de turisti pentru Romania (de exemplu, tarile scandinave si Benelux), dar numarul total al reprezentantelor externe va ramane de 14”, precizeaza ministerul.

Pentru optimizarea cheltuielilor, Ministerul Turismului va analiza cu MAE oportunitatea gazduirii unor birouri de promovare turistica externa la sediile misiunilor diplomatice.

”Actualii reprezentanti de la birourile externe vor fi rechemati in tara si vor avea statutul de angajati ai Ministerului Turismului, avand posibilitatea de a participa la concursul organizat pe parcursul acestui an”, sus'ine ministerul.

Ministerul Turismului acuza ca birourile de promovare externa au functionat pe bugete create artificial, ”dupa bunul plac al reprezentantilor din cadrul acestor birouri de promovare”, fara a exista un control minimal asupra justetei sumelor avansate drept cheltuieli.

Astfel, nu a existat un plafon maxim al cheltuielilor pentru chirie, ci a fost doar o conditie referitoare la suprafata admisa, care, conform raportului Curtii de Conturi, nici aceasta nu a fost respectata de unii angajati ai acestor birouri.

Ministerul a descoperit discrepante majore la chiriile pentru birouri si locuintele angajatilor intre reprezentante din tari comparabile ca nivel de trai, sumele variind intre 1.347 euro si 5.357 euro/ luna, astfel ca peste 70% din bugetul alocat birourilor externe reprezinta cheltuieli cu chiriile.

”Unele reprezentante nu au prezentat, la solicitarea conducerii institutiei, contractele de inchiriere a spatiilor sau anexele la acestea pentru prelungirea duratei lor”, arata Ministerul Turismului.

De asemenea, o parte importanta a cheltuielilor facute de reprezentantele externe ale Ministerului Turismului nu a fost inregistrata in contabilitatea institutiei, facandu-se deconturi fara documente justificative in valoare totala de peste 500.000 euro, sustine ministerul.

Sursa foto: NadyaEugene / Shutterstock