Orice agentie de turism ar trebuie sa aiba o polita de asigurare de o valoare mai mare de minimumul impus de lege de 50.000 de dolari pentru acoperirea daunelor provocate clientilor in caz de insolventa. In sens contrar "lumea se duce catre Booking.com, Expedia sau alte canale", considera Dragos Anastasiu, prorietarul grupului Eurolines.

Declaratia vine dupa ce Nova Travel, agentie touroperatoare din grupul Eurolines, a incheiat o polita de asigurare de 150.000 de dolari, triplu fata de ce se intampla pe piata, care a fost de altfel usor tulburata dupa insolventele Mareea Travel si Genius Travel din 2016.

Dragos Anastasiu puncteaza astfel ca o asigurare cu o valoare mai mare decat 50.000 dolari este necesara intrucat "clientii sa fie in siguranta, iar industria sa nu isi piarda credibilitatea pentru ca pe masura ce ne umplem de insolvente, lumea se duce catre Booking.com, Expedia si alte canale despre care crede ca ar fi mai sigure", a spus antreprenorul.

Mai mult, dupa insolventele de anul trecut, in special cazul Mareea, in retelele de sociale au aparut des comentarii cu "never again agentie de turism, nu mai dau bani agentiei de turism, prefer sa dau la hotel sau pe Booking.com", a exemplificat Anastasiu.

Cum vrea Anastasiu sa isi reinventeze business-ul: "In orice caz, nu incerm sa fim ieftini".

In prezent, legea obliga agentiile touroperatoare sa incheie polite de asigurare de cel putin 50.000 de dolari si agentiile revanzatoare sa incheie polite de asigurare de cel putin 10.000 de dolari, sume care nu au mai fost schimbate de 15 ani. Prin urmare, Nova Travel este primul touroperator cu o polita de asigurare cu valoare tripla, care ii absolva pe revanzatori de riscul unei eventual insolvente a Nova Travel.

Polita de asigurare acopera complet pagubele sau nu? Cati banii primesc turistii inapoi

"Depinde de marimea touroperatorului", raspunde Dragos Anastasiu. El puncteaza ca minimul de 50.000 dolari nu este suficient.

"Ar fi suficient pentru unul care are cativa clienti pe an. Pentru touroperatorii pe care ii stiti in piata nu este suficient. Ganditi-va ca o famillie care pleaca in Turcia poate sa plateasca 10.000 de euro. Ai asigurate 4 familii si restul...?! Dar bine.. nu asa se pune problema pentru ca suma respectiva se imparte la toti clientii pagubiti. Asa s-a intamplat si la Genius si cu toata lumea. La Mareea dauna a fost de 450.000 euro. Atunci va imaginati cat primeste fiecare, 10% din suma platita", explica proprietarul Eurolines. Astfel, daca platiti 1.000 de euro pe o vacanta, veti primi doar 100 de euro.

Dupa insolventele Mareea si Genius Travel, romanii care au ajuns direct in agentiile din grupul Eurolines nu au fost neaparat mai precauti si neincrezatori. Nesiguranta lor in privinta viitorului agentiei s-a vandut in special in agentiile revanzatoare cu care colaboreaza grupul condus de Anastasiu.

Romanii, mai vigilenti: nu mai dau banii la orice agentie de turism

"Agentiile revanzatoare, care vand pachetele grupului Eurolines spun: of, mai intai trebuie sa explic cate de safe suntem si apoi sa-i convingem sa cumpere", a explicat Cosmin Marinof, director de vanzari in cadrul Eurolines.

Totusi, in ciuda celor doua insolvente, romanii, doritori de sejururi, nu si-au schimbat obiceiul de a cumpara in periaoda de early booking, in schimb a inceput sa fie mai precauti cu banii lor si la ce agentie ii lasa.

"Singuranta si incredere incep sa conteze si in mintea romanilor. Dupa ce am vazut ce s-a intamplat anul trecut cu Mareea si Genius Travel, am spus stati sa vedeti ca early bookingul o sa se prabuseasca pentru ca va fi ideea sa platesc cat mai tarziu, nu cat mai devreme. Si acum ne-am uitat la noi ce s-a intampla in early booking, din noiembrie, mai ales in februarie-martie, si vedem in primele 3 luni a fost 50% in plus. Nu a crescut piata, dar se muta mai devreme. Lumea a continuat sa cumpere in early booking pentru ca sunt avantaje, dar a fost mai atenta cui plateste banii", conchide Dragos Anastasiu.

Una dintre modalitatile de despagubire a romanilor in caz de insolvente este crearea unui fond de garantere comun, idee propusa de Alin Burcea, presedintele ANAT. Pana acum, insa, nu a fost luata nicio decizie, in timp ce UE preseaza Romania sa faca o schimbare.

In 2018 este termenul limita pentru implementarea directivei europene care impune garantarea banilor turistilor dati pe pachete de vacanta.

Business-ul Eurolines in era low-costului: "E greu sa tii autocarele cu avioanele astea".

Sursa foto: Mircea Dragos Photography