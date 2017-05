Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, marti, despre argumentele in favoarea schimbarii frunzei din brandul de tara cu o oaie, el sustinand ca ”oaia este o statuie vie” si ca frunze are toata lumea, dar oi ca in Romania nu. ”Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie”, a mai afirmat Daea.

”Oaia este o statuie vie”, a afirmat Petre Daea, potrivit News.ro.

Intrebat daca acesta este un argument suficient pentru ca oaia sa fie brand national, ministrul Agriculturii a raspuns: ”Este doar o definitie, argumentele se gasesc in strafundul analizei pentru fiecare si pentru orice loc. Uitati-va cat de frumos este acest animal pe pasunile verzi ale tarii”.

”Frunza o are toata lumea, dar oile ca in Romania nu. Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie”, a completat Daea.

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a declarat marti, la Parlament, ca ministerul nu intentioneaza sa schimbe brandul de tara, deoarece Romania ar trebuit sa plateasca 850.000 euro Comisiei Europene, fiind doar o discutie „principiala”, in conditiile in care Ministerul Turismului trebuie sa realizeze sase brosuri de promovare a tarii, care vor fi prezentate la targurile interne si internationale.

„Am lansat o idee principiala, ca de aceea este Comitet consultativ in Turism, sa ne consultam. Bineinteles ca cineva de acolo a luat in bascalie si a trebuit sa inceapa sa fie de rea credinta si sa analizeze altfel aceasta discutie. Este vreo rusine ca discutam despre simbolurile Romaniei, despre Miorita? Este vreo rusine ca ne folosim de legendele Romaniei? In primul rand trebuie sa ne gandim ca trebuie sa promovam Romania in interiorul ei, pentru ca cei mai multi turisti sunt in interiorul Romaniei, apoi trebuie sa ne gandim la cei trei milioane de romani, de cetateni romani, care vin de doua ori pe an si cheltuiesc bani in activitatea aceasta turistica din Romania. Multi dintre ei si-au si dezvoltat afaceri in turismul din Romania. Este vreo rusine ca le reamintim romanilor de legende si de simbolurile nationale?”, a afirmat Mircea Titus Dobre, referindu-se la discutiile avute saptamana trecuta cu oamenii de afaceri din turism.

Sursa foto: Agerpres