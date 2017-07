Calatorii care aleg oricare din cele peste 400 de destinatii europene operate saptamanal de Eurolines pot plati sumele aferente biletelor de autocar in oricare dintre cele peste 11.300 magazine partenere PayPoint din toata Romania, potrivit News.ro.

”Pentru a putea achizitiona biletele de autocar, clientul isi face rezervarea telefonic la oricare agentie Eurolines sau online (alegand metoda de plata PayPoint disponibila pe site); se deplaseaza in cel mai apropiat magazin PayPoint fie cu instiintarea de plata cu cod de bare (primita prin email) fie cu codul de rezervare primit prin SMS”, se arata intr-un comunicat.

In prezent, PayPoint are 140 de furnizori, iar reteaua punctelor de plata numara peste 11.300 de terminale. Touroperatorul are 80 de agentii Eurolines sau TUI TravelCenter.

Grupul Eurolines este alcatuit din 21 de companii si a avut in anul 2016 o cifra de vanzari in crestere cu 13% comparativ cu 2015 ajungand astfel la 125 milioane euro. Pentru acest an, Eurolines estimeaza o crestere de 12% a vanzarilor, comparativ cu 2016, pana la nivelul de aproximativ 140 milioane euro.

Sursa foto: Shutterstock