Platforma Selgros Travel va prezenta lunar cate zece pachete turistice catre destinatii populare si exotice. Pe langa acestea, platforma ofera posibilitatea de a efectua rezervari hoteliere in toata lumea.

Dorinta noastra a fost sa raspundem nevoilor de relaxare si descoperire ale oamenilor si sa le oferim clientilor nostri posibilitatea de a achizitiona rapid si usor pachete turistice. Prin Selgros Travel imbinam experienta TUI in turism la nivel global cu pasiunea si eficienta, valori definitorii pentru Selgros Alexandru Vlad, Director General Selgros Romania

Dragos Anastasiu, Eurolines, a declarat ca se bucura de parteneriatul cu Selgros si ca acum turistilor le va fi mai usor sa calatoreasca oriunde in lume. "Ne bucura acest parteneriat si avem incredere in reusita lui. Este un model de succes in Europa, asa ne apropiem de clienti, transformam procesul de achizitie intr-unul facil si deschidem inca o usa pentru toti turistii romani. Nu a fost niciodata mai usor sa calatorim oriunde in lume”, a spus Dragos Anastasiu, Presedintele Grupului Eurolines Romania.

Ce oferte de vacanta gasesti pe selgrostravel.ro?

Oferta-vedeta de la lansare este pachetul pentru o saptamana in statiunea cubaneza Varadero, cu preturi incepand de la 999 de euro de persoana. Alte exemple de oferte valabile de la 1 august pe selgrostravel.ro: Santorini, in septembrie, la 399 de euro, un revelion de top in Dubai la 999 de euro sau un circuit in Toscana, la final de septembrie, la 559 de euro.

Preturi speciale pentru cei din Clubul Selgros

Selgros si TUI TravelCenter pregatesc si exclusivitati dedicate membrilor unui club de exceptie – cel al profesionistilor si pasionatilor de bunataturi, Clubul Selgros. Astfel, incepand cu 1 octombrie 2017, posesorii de carduri Selgros vor beneficia de preturi speciale la rezervarile de hoteluri de pe platforma selgrostravel.ro.

Despre Selgros Cash&Carry Romania

Selgros Cash&Carry Romania este unul dintre cei mai importanti operatori din comertul romanesc. Compania si-a inceput activitatea pe piata locala in 2001, iar in prezent detine 21 magazine in Bucuresti, Brasov, Iasi, Targu Mures, Oradea, Cluj, Ploiesti, Timisoara, Craiova, Bacau, Galati, Braila, Arad, Suceava si Constanta. Din 2011, compania este parte a Transgourmet Holding AG cu operatiuni in Elvetia, Franta, Germania, Austria, Polonia, Romania si Rusia.

Sursa foto: Dreamstime.com