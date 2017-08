Cladirea existenta, aflata in zona Aurel Vlaicu-Pipera, se va alatura retelei ibis Styles la mijlocul anului 2018, dupa renovarea completa. Hotelul va avea 96 camere, un restaurant, un bar si o sala de conferinte.

Anterior, grupul Orbis, care detine brandurile AccorHotels, a anuntat ca va deschide primul hotel Ibis Styles din Romania in acest an, in Arad.

Grupul hotelier Orbis din Polonia a anuntat, la inceputul anului 2015, cumpararea a 46 hoteluri din reteaua Accor in Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia. Dintre acestea, 7 hoteluri sunt in Romania si anume: hotelul Pullman, hotelul Novotel, 4 hoteluri Ibis si 1 hotel Mercure.

Cu aproximativ 3.600 hoteluri si 470.000 camere, Accor este prezent in 92 de tari, cu marcile Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget si hotelF1.