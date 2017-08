Romania se afla pe locul 15 in Uniunea Europeana in functie de capacitatea turistica, cu 326.098 de paturi disponibile in hoteluri si alte unitati de cazare in 2016, fiind in urma Ungariei si Bulgariei, arata datele publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, potrivit carora pe primele locuri se afla Franta, Italia si Spania.

Numarul paturilor disponibile in unitati de cazare din Romania a crescut usor fata de nivelul de 325.841 inregistrat in 2015, dar cu toate acestea Romania a coborat anul trecut fata de Bulgaria, care a inregistrat o crestere de la 322.465 de paturi la 328.364, scrie News.ro.

Ungaria dispunea anul trecut de 446.400 de paturi in hoteluri si alte unitati de cazare turistica, in crestere de la 440.449 de paturi in 2015.

La nivelul Uniunii Europene, numarul paturilor aflate la dispozitia turistilor era in 2015, an pentru care sunt disponibile cele mai recente date, 31,17 milioane.

Pe primul loc in UE, in 2015 si 2016, se afla Franta, cu 5,133 milioane de paturi, urmata de Italia, cu 4,94 de paturi in 2016 (4,87 milioane in 2015) si Spania, cu 3,515 milioane paturi (3,526 milioane in 2015).

Sursa foto: Pixabay.com