Ministerul Turismului a lansat in dezbatere publica proiectul Legii Turismului, care prevede, intre altele, infiintarea Sistemului Informatic de Evidenta a Activitatii de Turism din Romania (SIEATR), ce va fi gestionat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) si va cuprinde date despre toti turistii din Romania, scrie News.ro.

Proiectul prevede ca toate structurile de primire turistica vor fi obligate sa implementeze un sistem informatic care sa permita evaluarea veniturilor reale din turism si care va inregistra toate datele privind activitatea turistica si turistii.

Softul va fi pus in mod gratuit la dispozitia unitatilor de cazare.

Proiectul Legii Turismului, foarte asteptat de toti jucatorii din domeniu, va sta in dezbatere timp de 20 de zile, si ar urma sa intre in vigoare la 180 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Furnizorii de servicii turistice vor colecta de la turisti urmatoarele informatii: numele, prenumele, data nasterii, locul nasterii, cetatenia, date referitoare la domiciliu (tara, localitate, strada, numar), date referitoare la actul de identitate (tipul, seria si/sau numarul, data eliberarii si institutia emitenta, statul emitent), codul numeric personal sau numarul personal de identificare, cu exceptia turistilor straini care nu poseda un astfel de numar, data sosirii si data plecarii, scopul calatoriei, date privind plata, inclusiv adresa de facturare, date din profilul "client fidel", daca exista, agentia sau agentul de turism prin care a fost facuta rezervarea sau a fost cumparat biletul.

”In urma implementarii acestui sistem informatic vom avea o acuratete mai buna in ceea ce priveste numarul real al turistilor straini si romani cazati in structurile de primire turistica de pe teritoriul Romaniei. De asemenea, putem sa ne dam seama cum si unde prioritizam investitiile in turism, deoarece vom observa mult mai bine care sunt destinatiile preferate ale turistilor si vom putea asigura o fiscalizare mai buna a acestui domeniu de activitate”, a declarat pentru News.ro ministrul Turismului, Mircea - Titus Dobre.

Astfel, proiectul de act normativ are un capitol care reglementeaza activitatile de colectare, stocare, corelare, ordonare, analiza, prelucrare si diseminare a datelor, precum si a indicatorilor statistici privind activitatile de turism si turistii, prin intermediul SIEATR.

”Acesta reprezinta un ansamblu al sistemelor si mijloacelor informatice, asigurat de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, necesare pentru tinerea evidentei structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, de evaluare a activitatii turistice, de evaluare a circulatiei turistilor si de furnizare a informatiilor necesare institutiilor publice”, se arata in textul proiectului de lege.

Datele SIEATR transmise de catre furnizorii de servicii turistice se stocheaza pe o perioada de cinci ani de la momentul transmiterii.

”Cu toate ca nu este cunoscut un procent exact al evaziunii fiscale din domeniul turismului, este de notorietate faptul ca industria turismului este grav afectata de acest fenomen. Prin oglindirea fidela a dimensiunii gradului de ocupare a structurilor de primire turistica si implicit a veniturilor reale obtinute de operatorii economici si prin corelarea acestor date cu incasarile obligatiilor fiscale Sistemul Informational pentru Turism va contribui la combaterea evaziunii fiscale din domeniu si, in consecinta, va determina cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor obtinute de operatorii economici din domeniul turismului”, se mentioneaza in document.

Proiectul prevede totodata si amenzi pentru nerespectarea prevederilor legii, care ajung pana la 40 puncte - amenda, unde un punct - amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit.

