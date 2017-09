Spunem memorabila, deoarece reprezinta, desigur, o performanta in domeniu. Hotelul Europa a fost construit in anul 1965, dupa planurile celebrului arhitect Cezar Lazarescu, intr-o perioada in care litoralul romanesc incepea sa straluceasca pe harta turismului international. Cu statura sa impunatoare si orientarea inspirata catre mare, cu gradina emblematica si piscinele sale cu apa sarata din Lacul Techirghiol, hotelul a avut inca de la inceput toate atu-urile pentru a face istorie. A fost renovat complet in anul 2003, cand a fost preluat de ANA Hotels.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE

Sursa foto: Revista CARIERE