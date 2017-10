In acelasi timp, numarul de turisti romani si straini care au vizitat Green Village a crescut in perioada aprilie-septembrie 2017 cu 11% si a ajuns la 9.800 de persoane. In plus, numarul de innoptari la Green Village a depasit 31.340, un avans de 11% comparativ cu perioda similara din 2016. Dupa tarile de provenienta, cei mai multi dintre turistii care au ales vacante la Green Village in acest an provin, in ordine, din Romania, Germania, SUA si Austria. Gradul mediu de ocupare al Green Village in primele trei trimestre din 2017 a fost de 71%.

Pentru 2017, Green Village si-a propus o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro, plus 22% fata de nivelul realizat in 2016. Pentru anul viitor, Green Village estimeaza o cifra de afaceri mai mare cu 15% fata de nivelul din 2017.

2017 este cel de-al treilea an de functionare al Green Village de la preluarea sa de catre Grupul Eurolines Romania, fiind prima investitie in hotelarie a grupului condus de Dragos Anastasiu. Sezonul s-a deschis la Green Village in acest an in luna aprilie se va incheia dupa Revelion, la inceputul anului viitor.

Sursa foto: http://www.greenvillage.ro/