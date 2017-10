Romanii sunt mai deschisi ca oricand sa calatoreasca si sa descopere destinatii noi si aloca totodata un buget mai mare pentru vacante fata de anii anteriori, a declarat Mircea Giurca, directorul general pe Romania al motorului de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro, precizand ca Italia, Spania, Grecia si Marea Britaniei se regasesc in topul cautarilor pentru destinatiile de city-break.

”City-break-urile, ca tip de calatorie, sunt destul de populare in randul calatorilor romani. Conform studiului nostru international despre calatorii, 31% dintre acestia au declarat ca au planificat un city-break in 2017. Principalele atractii pentru calatorii romani au fost, bineinteles, capitalele - Roma, Barcelona, Atena si Londra. Italia, Spania si Marea Britanie sunt alese de obicei pentru un city-break, in timp ce Grecia este in mare parte preferata pentru locurile sale care...