Zitec a confirmat, vineri, cedarea unui pachet minoritar catre eMag , in valoare de 1,7 milioane de euro, echivalentul a 24,9% din companie. “Un element cheie al acestei tranzactii a fost obtinerea de finantare fara a ceda controlul companiei, asadar confirmam ca pachetul este unul minoritar, de 24,9%”, au confirmat oficialii companiilor implicate in tranzactie.

Odata cu aceasta investitie, Zitec are in plan o extindere accelerata pe piata, prin cresterea echipei, deschiderea de birouri in provincie, formarea unui departament specializat in fonduri europene si granturi, precum si activitati sustinute de crestere a portofoliului de clienti in Europa de Vest si SUA.

Negocierile dintre companii au inceput in septembrie 2016 si s-au terminat la sfarsitul anului trecut.

“In ultimii ani, am fost contactati de mai multi jucatori, insa obiectivele investitorilor si dorinta lor de a controla afacerea nu s-au suprapus cu cele ale noastre. Discutiile cu eMAG au venit natural, in conditiile in care deja colaboram cu ei in proiecte de succes si de asemenea stiam ca sunt sustinatori ai antreprenoriatului”, puncteaza reprezentantii Zitec, pentru wall-street.ro.

Zitec este o companie antreprenoriala cu un trend ascendent constant in ultimii 5 ani, ce a ajuns in 2016 la o cifra de afaceri de 4 milioane de euro, cu un indicator de profitabilitate (EBITDA) in crestere, la 12%. Infuzia de capital, care va avea loc printr-o serie de tranzactii, a avut in vedere potentialul de crestere in zona de servicii de dezvoltare software si online marketing, precum si portofoliul de investitii in startup-uri al Zitec. Printre companiile din portofoliul de investitii Zitec se numara: Zipongo.com (SUA), cosQuare.com (Olanda) si editura HAC!BD (Romania).