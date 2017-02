Retailerul Mega Image, care anuntase inca de anul trecut intentia de a intra pe zona comertului online cu un magazin propriu, face pasi concreti in aceasta directie si lanseaza in a doua jumatate a anului magazinul online, a spus pentru wall-street.ro Vassilis Stavrou, CEO-ul companiei.

Mega Image livreaza deja produse pe Internet prin intermediul unui parteneriat cu eMag, incheiat in anul 2014. Aceasta colaborare va continua, a precizat Stavrou. Principalul concurrent al companiei pe zona de e-Commerce este Carrefour-Online.ro.

“Cooperarea cu eMag va continua. In paralel, vom deschide propriul magazin online in a doua jumatate a anului. Pentru moment, este o piata mica, insa foarte dinamica si in crestere, si nu ne permitem sa nu fim in acest joc. De asta credem ca este momentul cel mai bun. Este un proiect multidepartamental”, a punctat CEO-ul companiei.

Potrivit acestuia, strategia pentru online este similara cu cea din magazinele fizice, intrucat prin aceasta abordare multichannel compania intentioneaza sa “pastreze esenta brandului Mega Image”.

“Intreaga piata de online pentru produse alimentare nu este mai mare de 17-20 de milioane de euro in Romania. Targetam sa obtinem o cota de piata decenta, care pentru noi inseamna 20-25%. Piata de profil creste repede si daca ritmul se va mentine, si este mai mare de 20%, se va crea un climat propice si credem ca vom ajunge in viitor ca online-ul sa reprezinte 1-2% din vanzari”, afirma Vassilis Stavrou.

Grupul Ahold, care a fuzionat cu Delhaize (proprietarul Mega Image), are o prezenta puternica pe online, prin mai multe platforme, respectiv bol.com - marketplace in care sunt prezenti mii de comercianti parteneri, dar si ah.nl si Peapod. In timp ce bol.com este lider al retailului online in Belgia si Olanda, ah.nl este un lider al segmentului de comercializare de alimente online in Olanda, iar Peapod in SUA.

Alaturi de Mega Image, alte doua nume grele din retailul local au anuntat planuri similare. Retailerul Kaufland, liderul comertului alimentar din Romania, va intra anul acesta in hora online-ului, urmand sa isi deschida propriul magazin pe acest canal de vanzare, a confirmat pentru wall-street.ro Valer Hancas, director de comunicare in cadrul companiei.

Informatia cu privire la intrarea pe zona comertului online a celui mai mare retailer alimentar a aparut la inceputul lui 2016 in presa germana. La momentul respectiv se anunta ca departamentul specializat in operatiuni de comert electronic va fi infiintat sub umbrela Kaufland Omnichannel International GmbH, condus de Marcus Rodermann, fost manager la Otto Group. Compania avea in plan sa angajeze si un chief digital officer.

“Da, probabil vom deschide magazinul online din Romania. Nu pot sa spun acum cand, daca in prima sau a doua jumatate a anului 2017 sau in 2018. Platforma va fi dezvoltata de la centru, insa vom angaja si in Romania oameni in echipa de online”, a spus pentru wall-street.ro Valer Hancas.

La randul sau, Auchan a facut anul trecut primii pasi in comertul online prin lansarea, in varianta beta, a MyAuchan.ro, si intentioneaza sa patrunda si pe segmentul magazinelor de proximitate, acolo unde ii va avea drept concurenti directi pe Mega Image si Carrefour, au spus pentru wall-street.ro surse din piata.

Pentru moment MyAuchan.ro a fost lansat doar in varianta beta si este accesibil in magazinul retailerului din Cotroceni. Intentia retailerului de a intra in zona e-commerce-ului a fost anuntata intr-un interviu acordat wall-street.ro in urma cu doi ani, cand, Frederic Bellon, CEO-ul de la vremea respectiva a afacerilor locale ale Auchan, afirma ca exista interes pentru zona online-ului, un mediu ”foarte interesant”.

Sursa foto: Shutterstock