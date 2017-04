Piata biletelor de avion se ridica la circa 800 de milioane de euro, impartita intre companiile de linie si low cost. Diferenta dintre ele consta in valoarea medie a biletului de avion. "Chiar daca cele low cost au o pondere mai mare a pasagerilor, aproximativ 60% din total, din punct al valorii sunt sub cele de linie. Companiile de linie sunt undeva la aproape 450 de milioane de euro", spune, in cadrul emisiunii Iesit din Tipar, Remus Visan, director general Paravion.