Vivre a generat anul trecut afaceri de 27 de milioane de euro, estimand pentru anul curent venituri de circa 32-35 de milioane de euro. "Cresterea vine pe fondul unei piete de eCommerce care se cristalizeaza, se asaza. Nu mai apar atat de multi jucatori pur online, noi, ci aceia deja existenti se consolideaza sau se inchid, iar offline-ul se uita din ce in ce mai mult in zona de online", spune, in cadrul emisiunii Iesit din Tipar, Monica Cadogan, cofondator, actionar si CEO la Vivre.ro.

"Nu prea mai apar playeri similari cu noi", spune Monica Cadogan, "ci acei playeri deja existenti incep sa acorde din ce in ce mai multa atentie mediului online". Tendinta este, clar, de cristalizare, de asezare.

Piata de decoratiuni interioare lucreaza cu rate de retur de circa 5%. Romania reprezinta pentru Vivre, companie prezenta in mai multe state din regiune, circa 40-45% din volumele totale.



"Mobile-ul incepe sa creasca si in industria noastra. Nu suntem atat de sus ca in IT&C sau Fashion, nu putem spune ca 70% din volumele noastre vin din mobile, poate si datorita specificului produselor noastre - fotografii mai mari, context mai complex. Oricum, structura noastra este mobile responsive. In prezent, sub 50% din vanzari vin din mobile", spune Monica.



Afla din interviul video ce planuri de extindere si consolidare are Vivre, in ce conditii ar fi dispusi actionarii sa vanda o parte din companie, dar si cum gandeste compania platforma.