O identitate online bine pusa la punct este unul dintre factorii care contribuie la intregirea reputatiei unei companii. O interfata intuitiva, care indeplineste cu succes nevoile utilizatorilor, poate aduce un business mult mai aproape de succes. In acest context, UX Studio, studio de user experience si optimizare a ratei de conversie, explica de ce e necesar ca o companie sa isi optimizeze site-ul, pentru a fi mai usor de utilizat si pentru a genera rezultate mai bune.

UX Studio se adreseaza unei game mari de nevoi pentru companiile cu prezenta in online. Poate fi vorba de un magazin online care isi doreste cresterea vanzarilor prin sporirea performantei site-ului sau poate fi o companie care are nevoie de optimizarea interfetei unui software intern de lucru, cum ar fi cel utilizat intr-un call center.

In acest al doilea exemplu, in cazul care angajatii petrec in medie 80 de secunde pentru realizarea unei sarcini, prin optimizarea interfetei acest timp ar putea fi redus la 50 secunde, astfel incat timpul economisit sa fie utilizat pentru alte activitati.

Asigurarea unei experiente de utilizare de top este una dintre cele mai importante strategii pentru dezvoltarea unui business de comert online, mai ales in contextul in care vanzarile din e-commerce in Romania, pe 2017, sunt asteptate sa depaseasca doua miliarde de euro. Dincolo de investitiile pentru atragerea vizitatorilor pe site, prin astfel de servicii de optimizare a experientei de utilizare se verifica daca vizitatorii care ajung pe site gasesc rapid ce cauta si plaseaza o comanda cu usurinta.

Astfel, daca un magazin online are lunar 200.000 vizite, o rata de conversie de 0,7% si o valoare medie a comenzii de 400 lei, atunci magazinul respectiv genereaza un volum lunar de vanzari de 560.000 lei. Prin serviciile de optimizare a site-ului, rata de conversie a acestui magazin poate creste de la 0,7% la 0,8%, caz in care, pastrand aceiasi parametri, vanzarile ar creste cu 80.000 lei, suma importanta in totalul cifrei de afaceri.

„Consider ca un om de business trebuie sa-si inteleaga foarte bine audienta careia i se adreseaza. Metodologiile folosite de UX Studio ii permit sa aprofundeze cine este aceasta audienta, ce caracteristici are, ce nevoi manifesta si cum si le satisface. In plus, aceste metode ajuta la validarea ideilor de business fara investitii initiale majore.

De exemplu, daca cineva are o idee de a crea o aplicatie pentru dispozitive mobile, acum poate sa valideze ideea prin diverse metode: sa intervieveze persoane diferite din audienta ei, sa dezvolte un prototip pe care sa il testeze si sa se asigure ca si-a inteles publicul tinta. La fiecare dintre etape cunoaste mai mult si mai mult audienta si isi valideaza sau invalideaza anumite ipoteze. Practic, prin astfel de servicii, mi-am propus sa ajut companiile sa creasca si sa vin in intampinarea oamenilor care doresc sa-si verifice si valideze ideile de afaceri inainte sa investeasca in dezvoltare“, a declarat Eugen Potlog, Founder&Chief Optimizer UX Studio.

UX Studio este fondata in 2017, de catre Eugen Potlog, care are peste un deceniu de experienta in online. De-a lungul carierei, Eugen a colaborat cu branduri precum eMAG, Flanco si Banca Transilvania, iar din 2016 detine certificarea UX din partea Nielsen Norman Group, lider mondial in user experience.