Miababy.ro devine, in urma unei investitii de peste o jumatate de milion de euro, unul dintre primele start-up-uri online dedicate exclusiv parintilor de copii cu varste intre 0 si 3 ani. Platforma online creeaza experiente personalizate pentru fiecare client, in functie de etapa de dezvoltare a copiilor. miababy.ro isi propune sa recupereze investitia initiala in primii trei ani de la lansare.

Investitia a vizat dezvoltarea platformei online, a sistemelor informatice, dezvoltarea conceptului de personalizare si aplicarea lui in online, depozitul propriu, sistemele ERP si stocurile retailerului.

Ideea start-up-ului a fost generata de problemele reale cu care se confrunta parintii in mediul online. Majoritatea site-urilor de profil opereaza fara stocuri si fara ajutorul unui curator care sa verifice provenienta si calitatea produselor. Portofoliul Miababy include cateva zeci de branduri europene cu traditie, certificate si atestate conform standardelor UE. Produsele sunt ecologice sau din materiale naturale, corespunzatoare fiecarei etape de varsta. O prioritate pentru Miababy a fost dezvoltarea unui departament de customer service eficient, care sa asigure livrarea rapida si in siguranta a comenzilor.

“Cea mai mare provocare a fost sa convingem brandurile internationale cu traditie sa colaboreze cu un start-up online din Romania. A fost nevoie sa le demonstram ca avem un plan de afaceri solid, ca vom lucra cu stocuri, ca suntem buni platnici si ca platforma noastra este foarte bine gandita”, a declarat Mia Karimzadeh, directorul general al miababy.ro.

Piata de produse pentru copii de pana la 3 ani va creste anul acesta cu circa 30%, urmand sa depaseasca jumatate de miliard de euro. Din totalul achizitiilor pe acest segment, in online ponderea persoanelor care achizitioneaza cadouri este de 55%, iar ponderea parintilor care cumpara pentru copiii lor creste la 45%.

„miababy.ro a fost creat cu o sectiune denumita Infinity, o rubrica relevanta de continut pentru parintii care doresc sa se documenteze despre fiecare etapa a dezvoltarii copilului. In plus, acestia au acces la produse inovatoare si informatii relevante despre rolul parintilor in primii trei ani de viata. Conceptul este rezultatul unei cercetari minutioase a pietei de profil si a unei investitii majore in crearea platformei, care sa raspunda nevoilor celor 1,4 milioane de cumparatori de pe aceasta piata, din care 300.000 achizitioneaza produse online”, a explicat Mia Karimzadeh.